【國安立法】光城者７人被控串謀煽動他人顛覆國家政權罪今提堂

《經濟通通訊社２９日專訊》警方表示，國家安全處以《香港國安法》第２２條及第２３條
「串謀煽動他人實施顛覆國家政權」罪起訴７人，年齡介乎１６至２５歲，７人涉及組織「光城
者」案，案件將於今日下午在西九龍裁判法院提堂。
被起訴的７人，分別為昨日下午被捕的一名１６歲女子、一名正在懲教署還押的１８歲女子
，及在昨日較早前被撤銷保釋安排的４男１女。（ｈｙ）（ｚｚ）
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