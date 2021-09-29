【香港政情】港台編輯政策列明必須維護憲制秩序和一國兩制

《經濟通通訊社２９日專訊》香港電台向員工發出《香港電台編輯政策及流程》文件，協助

港台節目製作人員，更好履行公共廣播機構的目的和使命，以及作為政府部門的責任。文件參考

《香港電台約章》、港台《節目製作人員守則》、通訊事務管理局發出的業務守則、港台顧問委

員會的意見，以及其他公共廣播機構的做法編制而成，涵蓋１３項編輯政策。

文件指出，港台作為政府部門履行公共廣播機構的目的和使命，必須尊重並維護憲制秩序和

「一國兩制」。國家主權和領土完整關乎國家核心利益。港台在管治及節目安排上，應充分體現

對這項凌駕性原則的理解。

文件又表明，港台有責任履行特區維護國家安全的憲制和法律責任。節目不得提供平台鼓勵

、煽動、宣揚、美化、認同或同情危害國家安全的行為或活動，或者包含任何不利於國家安全的

內容。例如不得引起或加深對中央政府、特區政府等的憎恨、歧視或敵意等。

關於「公衆利益」的指導原則，文件指出，國家的利益是公衆利益的重要部分。世界各地的

公共廣播機構，大都負責協助建立和提升國民身份認同感和文化，並推動社會凝聚，港台也不例

外。

編輯流程方面，文件列出節目製作過程必須上報的事項，包括播放罪犯和遭警方通緝人士的

訪問，企圖逃避法律制裁人士隱藏身分的提案等，有關助理處長須主動指導屬下團隊。而在編輯

會議機制下，外交關係敏感事項、憲制秩序，以及國家安全和嚴重公共秩序事項，亦必須上報。

文件又提醒，所有節目製作人員必須對可能或潛在的利益衝突保持警惕。個人在社交媒體上

的私人活動不得損害或被視為損害港台的編輯自主和不偏不倚，或以其他方式損害港台的聲譽。

不論台前幕後的所有節目製作人員，包括港台員工、第ＩＩ類服務提供者以及合約或外判服務提

供者，都必須嚴格遵守文件所載的編輯政策和指導原則，否則可能遭受紀律處分。（ｈｙ）

