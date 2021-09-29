  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/09/2021 18:37

【香港政情】港台編輯政策列明必須維護憲制秩序和一國兩制

　　《經濟通通訊社２９日專訊》香港電台向員工發出《香港電台編輯政策及流程》文件，協助
港台節目製作人員，更好履行公共廣播機構的目的和使命，以及作為政府部門的責任。文件參考
《香港電台約章》、港台《節目製作人員守則》、通訊事務管理局發出的業務守則、港台顧問委
員會的意見，以及其他公共廣播機構的做法編制而成，涵蓋１３項編輯政策。
　　文件指出，港台作為政府部門履行公共廣播機構的目的和使命，必須尊重並維護憲制秩序和
「一國兩制」。國家主權和領土完整關乎國家核心利益。港台在管治及節目安排上，應充分體現
對這項凌駕性原則的理解。
　　文件又表明，港台有責任履行特區維護國家安全的憲制和法律責任。節目不得提供平台鼓勵
、煽動、宣揚、美化、認同或同情危害國家安全的行為或活動，或者包含任何不利於國家安全的
內容。例如不得引起或加深對中央政府、特區政府等的憎恨、歧視或敵意等。
　　關於「公衆利益」的指導原則，文件指出，國家的利益是公衆利益的重要部分。世界各地的
公共廣播機構，大都負責協助建立和提升國民身份認同感和文化，並推動社會凝聚，港台也不例
外。
　　編輯流程方面，文件列出節目製作過程必須上報的事項，包括播放罪犯和遭警方通緝人士的
訪問，企圖逃避法律制裁人士隱藏身分的提案等，有關助理處長須主動指導屬下團隊。而在編輯
會議機制下，外交關係敏感事項、憲制秩序，以及國家安全和嚴重公共秩序事項，亦必須上報。
　　文件又提醒，所有節目製作人員必須對可能或潛在的利益衝突保持警惕。個人在社交媒體上
的私人活動不得損害或被視為損害港台的編輯自主和不偏不倚，或以其他方式損害港台的聲譽。
不論台前幕後的所有節目製作人員，包括港台員工、第ＩＩ類服務提供者以及合約或外判服務提
供者，都必須嚴格遵守文件所載的編輯政策和指導原則，否則可能遭受紀律處分。（ｈｙ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事29/09/2021
《神州經脈》人行拒購資產　各地頻簽煤電協議保供　滬指失三千六
財經熱話29/09/2021
《古臣雙周記－古臣》風雨飄搖欲求穩 蒙牛粵投夠穩陣!
財經熱話29/09/2021
傳施政報告將降祖堂地轉售及強拍門檻　地產股持續造好
財經熱話29/09/2021
【恒大困局】恒大售盛京抵債屬權宜之計？內房股博唔過？
財經熱話29/09/2021
憂碳排放或有新政策　汽車股積弱全線下挫
FOCUS29/09/2021
【FOCUS】賣產國資恒大急彈　擔憂料平手尾難去
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金