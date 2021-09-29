【國安立法】鄧炳強：積極跟進民陣涉違《社團條例》下相關罪行

《經濟通通訊社２９日專訊》保安局局長鄧炳強表示，警方正積極跟進民陣涉嫌違反《社團

條例》下的相關罪行，強調民陣不會因解散而抹走所涉的刑責，會留意會否有個人在團體解散後

，繼續從事危害國安行為，會檢視《社團條例》及《公司條例》有無改善的地方。

鄧炳強又指，《基本法》２３條立法時將考慮加入煽動仇恨的元素。（ｈｙ）

