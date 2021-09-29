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即市新聞

29/09/2021 16:47

《小傳日記》魚缸三連升，科技醫療再輪動看高一線！

　　《小傳日記》魚缸今日波幅非常大。隔晚美股大幅回吐，標指曾創四個月最大跌幅。聯儲局
主席鮑威爾警告，高通脹情況未來數月將會持續並帶來風險，加上花旗國財政懸崖風險迫近，香
江魚缸低開２２３點報２４２７６點，初段一度低見２４０４５點，之後地產股、內房股、金融
股造好，加上科技股跌勢收窄，指數止跌回升，一度抽高１９４點見２４６９４點。魚缸最終三
連升，收報２４６６３點，升１６３點或升近１巴仙，主板成交１２３５﹒２８億銀。國企指數
報８７６０點，升４０點或升唔夠１巴仙。恒生科技指數報６１７９點，跌５２點或跌近１巴仙

　　Ａ場則無運行，上證綜合指數報３５３６點，跌６５點或跌１﹒８３巴仙，成交
５１１１﹒０７億銀人民幣。深證成份指數報１４０７９點，跌２３４點或跌１﹒６４巴仙，成
交５６６６﹒５７億銀人民幣。
　　恒大系低位大反彈。恒大（０３３３３）升１５巴仙，報３﹒０７銀；恒大物業
（０６６６６）升９巴仙，報５銀；恒大汽車（００７０８）升４４巴仙，報３﹒３５銀；恒騰
（００１３６）升１３巴仙，報２﹒２２銀。
　　油價走低，油服股普遍回吐。中海油（００８８３）跌３巴仙，報８﹒７３銀；中石油
（００８５７）跌７巴仙，報３﹒６７銀；中石化（００３８６）跌２巴仙，報３﹒８７銀。
　　新新能源股普遍調整。潤電（００８３６）跌７巴仙，報２２﹒３銀；新天綠色
（００９５６）跌５巴仙，報７銀；龍源電力（００９１６）跌３巴仙，報１８﹒６４銀。
　　有消息指政府或放寬強拍門檻，加快舊屋重建步伐，地產股普遍回升。九置（０１９９７）
升３巴仙，報３９銀；恒地（０００１２）升３巴仙，報３０﹒２銀；新地（０００１６）升４
巴仙，報９８﹒４銀；新世界（０００１７）升４巴仙，報３２﹒０５銀。
　　今日新能源股普遍逆市調整，之前已經提醒大家開始要食胡，未食就盡快食穩陣啲！短期估
計資金重新出現輪動，科技股、醫療股短線可以睇高一線！
　　
　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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