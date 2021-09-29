《小傳日記》魚缸三連升，科技醫療再輪動看高一線！

《小傳日記》魚缸今日波幅非常大。隔晚美股大幅回吐，標指曾創四個月最大跌幅。聯儲局

主席鮑威爾警告，高通脹情況未來數月將會持續並帶來風險，加上花旗國財政懸崖風險迫近，香

江魚缸低開２２３點報２４２７６點，初段一度低見２４０４５點，之後地產股、內房股、金融

股造好，加上科技股跌勢收窄，指數止跌回升，一度抽高１９４點見２４６９４點。魚缸最終三

連升，收報２４６６３點，升１６３點或升近１巴仙，主板成交１２３５﹒２８億銀。國企指數

報８７６０點，升４０點或升唔夠１巴仙。恒生科技指數報６１７９點，跌５２點或跌近１巴仙

。

Ａ場則無運行，上證綜合指數報３５３６點，跌６５點或跌１﹒８３巴仙，成交

５１１１﹒０７億銀人民幣。深證成份指數報１４０７９點，跌２３４點或跌１﹒６４巴仙，成

交５６６６﹒５７億銀人民幣。

恒大系低位大反彈。恒大（０３３３３）升１５巴仙，報３﹒０７銀；恒大物業

（０６６６６）升９巴仙，報５銀；恒大汽車（００７０８）升４４巴仙，報３﹒３５銀；恒騰

（００１３６）升１３巴仙，報２﹒２２銀。

油價走低，油服股普遍回吐。中海油（００８８３）跌３巴仙，報８﹒７３銀；中石油

（００８５７）跌７巴仙，報３﹒６７銀；中石化（００３８６）跌２巴仙，報３﹒８７銀。

新新能源股普遍調整。潤電（００８３６）跌７巴仙，報２２﹒３銀；新天綠色

（００９５６）跌５巴仙，報７銀；龍源電力（００９１６）跌３巴仙，報１８﹒６４銀。

有消息指政府或放寬強拍門檻，加快舊屋重建步伐，地產股普遍回升。九置（０１９９７）

升３巴仙，報３９銀；恒地（０００１２）升３巴仙，報３０﹒２銀；新地（０００１６）升４

巴仙，報９８﹒４銀；新世界（０００１７）升４巴仙，報３２﹒０５銀。

今日新能源股普遍逆市調整，之前已經提醒大家開始要食胡，未食就盡快食穩陣啲！短期估

計資金重新出現輪動，科技股、醫療股短線可以睇高一線！



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