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即市新聞

29/09/2021 17:00

《鍾之日記》期結日魚缸缺水，恒大拆骨大反彈

　　《鍾之日記》９月２９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。

　　美國消費信心數據差過預期，加上美國１０年期債息升至１﹒５７厘創３個月新高，憂慮聯
儲局即將收水，市場避險意欲增，美股下跌，納指更插２﹒８％。香江魚缸今日期指結算日先低
後高，恒指連升三日。恒指低開２２３點，甫開曾插４５４點，見２４０４５點半日低，於兩萬
四關口見支持，跌幅顯著收窄。恒大系反彈，加上中港地產股造好，港股午後止跌回升，重上十
天線（約２４５０１點），尾市曾升１９４點，見２４６９４點全日高。恒指收報２４６６３，
升１６３點或０﹒６７％。北水暫停下，大市全日成交額少一成六至只有１２３５﹒２８億元。

＊滬指跌至本月收市新低＊

　　中秋假期之後，Ａ股即迎來一股因大規模限電而引發的跌浪，而今日能源股集體跳水，權重
板塊平穩下跌，更拖累滬綜指曾跌超過２％，午後行情未見明顯改善，滬綜指全日最終跌
１﹒８３％，報３５３６﹒２９點，創下今年８月１７日以來最大單日跌幅，滬指不但失守三千
六，更跌至本月收市新低。
　　不過在恐慌情緒下，股市交投稍有提振，兩市全日成交１０７７８億元人民幣，按日增長
３﹒３％，連續第４９個交易日突破１萬億元人民幣。
　　人行行長易綱在內地金融期刊發表文章，繼續就放水持否定態度。他指中國的經濟潛在增速
仍有望維持在５％至６％的區間，有條件實施正常貨幣政策，收益率曲線也可保持正常的、向上
傾斜的形態。中國將盡可能地延長實施正常貨幣政策的時間，目前不需要實施資產購買操作。

＊恒大割讓盛京銀行收回百億，別開心太早＊

　　中國恒大（０３３３３）開始著手出售資產回收流動性，公司宣布，附屬恒大集團（南昌）
將向瀋陽國資出售盛京銀行（０２０６６）共１７﹒５３億股非流通內資股，該批股票佔盛京銀
行已發行股本近兩成，每股售價５﹒７元人民幣，合計９９﹒９３億元人民幣。
　　有外電報道指，中國政府不太可能直接干預以解決恒大危機，但計劃爭取國有企業以及萬科
（０２２０２）等有國家背景的地產開發商參與收購陷入困境的中國恒大的資產，避免或至少緩
解可能出現的社會動盪。
　　寄望國資出手相助，恒大全日死貓彈１５％，收報３﹒０７元，旗下恒大汽車
（００７０８）暴升４４﹒４％，恒大物業（０６６６６）同升８﹒９％；至於持有恒大部分股
權的華人置業（００１２７）同漲３３％，盛京銀行則升１﹒４％。
　　不過，恒大出售盛京銀行未必代表曙光乍現，因為盛京銀行是恒大旗下最具價值的金融資產
，本身即有價有市，而接下來的爛攤子，例如一大堆仍然待建的地盤如何安置，才是最大的難題


＊ＷＴＩ原油終結五連漲，石油股集體走低＊

　　進入後疫情時代，全球石油需求恢復速度優於預期，提前回到疫情爆發前水準，布蘭特原油
與西德州原油２８日期貨價格都來到２０１８年以來新高位置，ＷＴＩ原油２８日盤中一度沖高
至７６﹒６５美元，距離７月６日創下的高位７６﹒９０美元僅一步之遙。不過，受到市場整體
風險情緒降溫，ＷＴＩ原油最終輾轉回落並錄得１﹒３２％跌幅，終結連續五日上漲。油價出現
明顯回落，油股跌幅加劇，中石油（００８５７）跌６﹒６％，中海油（００８８３）跌
２﹒７％，成為跌幅最大的２隻藍籌。中石化（００３８６）跌１﹒５％、中海油服
（０２８８３）跌４﹒１％，中石化油服（０１０３３）跌４﹒６％。
　　另據外電報道，美國正透過與中國的外交接觸，冀中方可以減少從伊朗購買原油。
　　國家電網公司昨日召開緊急會議，要求全力守住民生用電底線。中資電力股午後跌幅擴大，
中國電力（０２３８０）瀉７﹒７％、潤電（００８３６）挫６﹒７％，龍源電力
（００９１６）跌３﹒３％，中廣核電力（０１８１６）跌５﹒４％。不過，本港的中電
（００００２）升１﹒５％，港燈（０２６３８）升１﹒２％。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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