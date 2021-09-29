《鍾之日記》期結日魚缸缺水，恒大拆骨大反彈

《鍾之日記》９月２９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國消費信心數據差過預期，加上美國１０年期債息升至１﹒５７厘創３個月新高，憂慮聯

儲局即將收水，市場避險意欲增，美股下跌，納指更插２﹒８％。香江魚缸今日期指結算日先低

後高，恒指連升三日。恒指低開２２３點，甫開曾插４５４點，見２４０４５點半日低，於兩萬

四關口見支持，跌幅顯著收窄。恒大系反彈，加上中港地產股造好，港股午後止跌回升，重上十

天線（約２４５０１點），尾市曾升１９４點，見２４６９４點全日高。恒指收報２４６６３，

升１６３點或０﹒６７％。北水暫停下，大市全日成交額少一成六至只有１２３５﹒２８億元。



＊滬指跌至本月收市新低＊



中秋假期之後，Ａ股即迎來一股因大規模限電而引發的跌浪，而今日能源股集體跳水，權重

板塊平穩下跌，更拖累滬綜指曾跌超過２％，午後行情未見明顯改善，滬綜指全日最終跌

１﹒８３％，報３５３６﹒２９點，創下今年８月１７日以來最大單日跌幅，滬指不但失守三千

六，更跌至本月收市新低。

不過在恐慌情緒下，股市交投稍有提振，兩市全日成交１０７７８億元人民幣，按日增長

３﹒３％，連續第４９個交易日突破１萬億元人民幣。

人行行長易綱在內地金融期刊發表文章，繼續就放水持否定態度。他指中國的經濟潛在增速

仍有望維持在５％至６％的區間，有條件實施正常貨幣政策，收益率曲線也可保持正常的、向上

傾斜的形態。中國將盡可能地延長實施正常貨幣政策的時間，目前不需要實施資產購買操作。



＊恒大割讓盛京銀行收回百億，別開心太早＊



中國恒大（０３３３３）開始著手出售資產回收流動性，公司宣布，附屬恒大集團（南昌）

將向瀋陽國資出售盛京銀行（０２０６６）共１７﹒５３億股非流通內資股，該批股票佔盛京銀

行已發行股本近兩成，每股售價５﹒７元人民幣，合計９９﹒９３億元人民幣。

有外電報道指，中國政府不太可能直接干預以解決恒大危機，但計劃爭取國有企業以及萬科

（０２２０２）等有國家背景的地產開發商參與收購陷入困境的中國恒大的資產，避免或至少緩

解可能出現的社會動盪。

寄望國資出手相助，恒大全日死貓彈１５％，收報３﹒０７元，旗下恒大汽車

（００７０８）暴升４４﹒４％，恒大物業（０６６６６）同升８﹒９％；至於持有恒大部分股

權的華人置業（００１２７）同漲３３％，盛京銀行則升１﹒４％。

不過，恒大出售盛京銀行未必代表曙光乍現，因為盛京銀行是恒大旗下最具價值的金融資產

，本身即有價有市，而接下來的爛攤子，例如一大堆仍然待建的地盤如何安置，才是最大的難題

。



＊ＷＴＩ原油終結五連漲，石油股集體走低＊



進入後疫情時代，全球石油需求恢復速度優於預期，提前回到疫情爆發前水準，布蘭特原油

與西德州原油２８日期貨價格都來到２０１８年以來新高位置，ＷＴＩ原油２８日盤中一度沖高

至７６﹒６５美元，距離７月６日創下的高位７６﹒９０美元僅一步之遙。不過，受到市場整體

風險情緒降溫，ＷＴＩ原油最終輾轉回落並錄得１﹒３２％跌幅，終結連續五日上漲。油價出現

明顯回落，油股跌幅加劇，中石油（００８５７）跌６﹒６％，中海油（００８８３）跌

２﹒７％，成為跌幅最大的２隻藍籌。中石化（００３８６）跌１﹒５％、中海油服

（０２８８３）跌４﹒１％，中石化油服（０１０３３）跌４﹒６％。

另據外電報道，美國正透過與中國的外交接觸，冀中方可以減少從伊朗購買原油。

國家電網公司昨日召開緊急會議，要求全力守住民生用電底線。中資電力股午後跌幅擴大，

中國電力（０２３８０）瀉７﹒７％、潤電（００８３６）挫６﹒７％，龍源電力

（００９１６）跌３﹒３％，中廣核電力（０１８１６）跌５﹒４％。不過，本港的中電

（００００２）升１﹒５％，港燈（０２６３８）升１﹒２％。



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