【能耗雙控】發改委：適度增煤炭進口，重點保障發電供熱用煤需要

《經濟通通訊社２９日專訊》國家發改委經濟運行調節局負責人就今冬明春能源保供工作答

記者問時，回應如何保障煤炭穩定供應：一是在確保安全的前提下全力增產增供。指導煤炭主產

區和重點企業，科學制定生產計劃，安全有效釋放先進產能。二是進一步核增和投產優質產能。

支持具備條件的優質產能煤礦釋放先進產能。

三是適度增加煤炭進口。支持企業用好國際資源，保持適度進口規模，有效補充國內供應。

四是著力提升存煤水平。支持地方和企業加強煤炭儲備能力建設，準備一定規模應急儲備資源，

著力增加電廠存煤。五是重點保障發電供熱用煤需要。六是規範市場運行秩序，會同有關部門加

強市場監管，嚴厲查處哄抬價格等違規行為，穩定社會預期。



＊國際氣價上漲影響總體可控＊



保障供暖季民生用氣方面，上述負責人稱，國際氣價上漲對我們的影響總體是可控的，特別

是中國對居民用氣實行基準門站價格管理，國際氣價上漲對居民生活等民生用氣影響可控制到最

低限度。截至目前，已提前鎖定冬季保供資源１７４４億立方米，做好今冬天然氣保供工作我們

是有底氣的。今年入冬前全國可形成儲氣量超過２７０億立方米，比上年進一步提升，冬季高峰

期每天可動用儲氣超過２億立方米。（ｗｌ）

