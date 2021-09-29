【能耗雙控】山西與１４省區市簽訂煤炭保供合同

《經濟通通訊社２９日專訊》山西省與１４省區市四季度煤炭中長期合同對接簽訂會今日在
山西太原舉行。按照相關要求，中央駐晉煤炭企業將保供天津、福建、河北、廣東、遼寧等５個
省市，晉能控股集團對接廣西、江蘇、吉林、安徽、上海、浙江等６個省區市，山西焦煤
（深：０００９８３）集團承擔河南省保供任務，華陽新材料集團承擔海南省保供任務，潞安化
工集團承擔山東省保供任務，其餘保供任務由山西省各市煤炭企業承擔。（ｃｔ）
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