【能耗雙控】央視評論：限電說成「國家在下一盤大棋」是誤導

《經濟通通訊社２９日專訊》內地電力供應持續緊張，多地緊急拉閘限電，影響企業生產及

民眾生活，引發廣泛關注。央視網評論員文章指出，拉閘限電裡沒那麼多「大棋」，此輪多地限

電主要還是受全國性煤炭緊缺、燃煤成本與基準電價嚴重倒掛等因素影響。



＊限電主要受燃煤成本與基準電價嚴重倒掛等因素影響＊



「央視網評」微信公眾號發表評論文章指出，部分自媒體將限電說成是「國家在下一盤大棋

」，稱這背後是「一場國際大宗商品定價權爭奪戰」、「一場國與國之間的金融戰」、「對外輸

出通脹」等是具有誤導性的觀點。

文章表示，此輪多地限電主要還是受全國性煤炭緊缺、燃煤成本與基準電價嚴重倒掛、聯絡

線淨受能力下降等因素影響。當前國內動力煤、煉焦煤產能明顯收縮，加上煤炭進口量減少，蒙

煤通關量偏低，電煤供給短缺明顯。與中國經濟復甦伴生的高用電需求不匹配。

另外，文章指部分地方緊急限電，還跟沒把握好產業升級節奏、沒做好平時能源管理工作、

沒跳出運動式減碳窠臼有關。

此外，國家電網昨日也召開緊急會議，要求堅決守住大電網安全生命線。積極配合政府完善

有序用電方案並推動落實，引導用戶合理錯峰避峰，嚴控高耗能高污染行業用電。（ｄｗ）

