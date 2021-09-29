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29/09/2021 08:19

【能耗雙控】央視評論：限電說成「國家在下一盤大棋」是誤導

　　《經濟通通訊社２９日專訊》內地電力供應持續緊張，多地緊急拉閘限電，影響企業生產及
民眾生活，引發廣泛關注。央視網評論員文章指出，拉閘限電裡沒那麼多「大棋」，此輪多地限
電主要還是受全國性煤炭緊缺、燃煤成本與基準電價嚴重倒掛等因素影響。

＊限電主要受燃煤成本與基準電價嚴重倒掛等因素影響＊

　　「央視網評」微信公眾號發表評論文章指出，部分自媒體將限電說成是「國家在下一盤大棋
」，稱這背後是「一場國際大宗商品定價權爭奪戰」、「一場國與國之間的金融戰」、「對外輸
出通脹」等是具有誤導性的觀點。
　　文章表示，此輪多地限電主要還是受全國性煤炭緊缺、燃煤成本與基準電價嚴重倒掛、聯絡
線淨受能力下降等因素影響。當前國內動力煤、煉焦煤產能明顯收縮，加上煤炭進口量減少，蒙
煤通關量偏低，電煤供給短缺明顯。與中國經濟復甦伴生的高用電需求不匹配。
　　另外，文章指部分地方緊急限電，還跟沒把握好產業升級節奏、沒做好平時能源管理工作、
沒跳出運動式減碳窠臼有關。
　　此外，國家電網昨日也召開緊急會議，要求堅決守住大電網安全生命線。積極配合政府完善
有序用電方案並推動落實，引導用戶合理錯峰避峰，嚴控高耗能高污染行業用電。（ｄｗ）

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