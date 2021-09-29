【新冠肺炎】全國昨增確診２５宗，黑龍江增８宗本土福建增３宗

《經濟通通訊社２９日專訊》國家衛健委公布，昨日（２８日）全國報告新增確診２５宗新

型冠狀病毒肺炎病例，黑龍江新增８宗本土確診均在哈爾濱；福建新增３宗均在廈門市。此外，

新增無症狀感染１９宗。昨日無新增死亡或疑似病例；新增治癒出院５８宗。

截至９月２８日２４時，全國累計確診病例最新數字為９６１０６宗。累計死亡人數維持

４６３６人；現有確診病例９４９宗；累計治癒出院病例９０５２１宗。目前尚在醫學觀察

３４２名無症狀感染者，其中１２人屬本地個案。

境外輸入累計確診病例９００９宗，累計治癒出院病例８５００宗。現有確診病例５０９宗

，無疑似病例。



＊澳門新增４宗新冠病毒輸入關聯個案＊



澳門昨日一日內確診了４名隔離酒店的保安員感染新冠肺炎，累計７１宗。四名患者都是金

皇冠中國大酒店的保安，其中一名替更保安已接種兩劑國藥疫苗，兩名保安分別曾帶領早前確診

的患者進入酒店房間，以及曾在近期接觸過確診者；另一名３８歲保安員在之前確診５名保安員

的隔離酒店同用一間更衣室，負責旁邊另一間隔離酒店金寶來的監控，無需與客人接觸，因被列

為有共同軌跡人士。

當局表示，會安排原來在中國大酒店的１５０名正在接受隔離的人士搬到其他酒店接受隔離

。另外已經將１６００多人列為密切，共同軌跡或次密次接觸人士，會安排到指定地點或酒店接

受隔離。

累計收到港澳台地區通報確診病例２８４８５宗。其中，香港１２２０９宗（１１９０１人

出院，２１３人死）；澳門７１宗（６３人出院）；台灣１６２０５宗（１３７４２人出院，

８４２死）。（ｃａ）

