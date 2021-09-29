【恒大困局】據報美國聯儲會詢問華爾街銀行對恒大的風險敞口

《經濟通通訊社２９日專訊》據外電引述知情人士透露，美國聯儲局官員詢問了幾家美國大

型銀行在中國恒大（０３３３３）的風險敞口。原因是負債超過３０００億美元的恒大陷入困境

，促使聯儲局向銀行摸底以防範金融穩定面臨的任何風險。

此前，香港金管局要求當地銀行報告與恒大相關的風險。恒大是中國最大的高收益美元債發

行人。（ｊｔ）

