【恒大困局】據報美國聯儲會詢問華爾街銀行對恒大的風險敞口

《經濟通通訊社２９日專訊》據外電引述知情人士透露，美國聯儲局官員詢問了幾家美國大
型銀行在中國恒大（０３３３３）的風險敞口。原因是負債超過３０００億美元的恒大陷入困境
，促使聯儲局向銀行摸底以防範金融穩定面臨的任何風險。
此前，香港金管局要求當地銀行報告與恒大相關的風險。恒大是中國最大的高收益美元債發
行人。（ｊｔ）
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