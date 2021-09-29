  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/09/2021 08:47

【恒大困局】據報美國聯儲會詢問華爾街銀行對恒大的風險敞口

　　《經濟通通訊社２９日專訊》據外電引述知情人士透露，美國聯儲局官員詢問了幾家美國大
型銀行在中國恒大（０３３３３）的風險敞口。原因是負債超過３０００億美元的恒大陷入困境
，促使聯儲局向銀行摸底以防範金融穩定面臨的任何風險。
　　此前，香港金管局要求當地銀行報告與恒大相關的風險。恒大是中國最大的高收益美元債發
行人。（ｊｔ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事28/09/2021
《神州經脈》工業利潤增速一年低　人行維護樓市　A股成交守萬億
財經熱話28/09/2021
【能耗雙控】限電限產範圍擴大　中資電力股再落鑊
香港要聞28/09/2021
【施政前瞻】汪敦敬：應保留過渡性房屋　倡放寬「林鄭Plan」
香港要聞28/09/2021
【施政前瞻】汪敦敬：報告聚焦與前海融合　料發展郊野公園阻力小
財經熱話28/09/2021
奧園獲恒地李家傑入股　股價飆逾半成
財經熱話28/09/2021
【無懼債息升？】ATM領軍近16億淨掃貨　反彈還是展升浪？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金