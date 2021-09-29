【能耗雙控】東北三省發電供熱用煤首次實現中長期合同全覆蓋

《經濟通通訊社２９日專訊》針對當前急劇緊張的供電形勢，東北地區日前進行發電供熱用

煤中長期合同全覆蓋集中簽約，在已簽訂年度煤炭中長期合同的基礎上，供需企業再次補簽合同

，累計簽約合同量６８０萬噸。這也意味著，經過煤炭產運需各方反復銜接，東北地區採暖季發

電供熱用煤資源已總體落實。

東北三省一直是迎峰度冬煤炭保供的重點，今年入冬前各地頻繁的限電拉閘，令民眾擔憂冬

季供暖將失去保證。根據目前的全覆蓋政策，一是內蒙古東部地區保供煤礦四季度全部按照不少

於年度長協量的四分一進行兌現，簽訂的二方、三方合同都納入國家監管；二是其他地區核增產

能煤礦要將新增產能的５０％與東北三省發電供熱企業簽訂合同。三是晉陝蒙再準備一部分定向

資源保障東北三省。

發改委經濟運行調節局有關負責人表示，中長期合同是煤炭產運需各方建立長期、穩定、誠

信、高效合作關係的重要基礎。保障發電供熱企業直保煤炭中長期合同全覆蓋，既確保了人民群

眾溫暖過冬，又充分發揮了煤炭中長期合同保供穩價的作用，降低民生用煤成本，穩定社會預期

，可以說一舉多得。

截至目前，２０２１年全國煤炭中長期合同整體執行率超過９０％。（ｗｌ）

