【人行操作】人行：今開展三個月期５０億人幣ＣＢＳ操作

《經濟通通訊社２９日專訊》人行公布，近日將開展２０２１年第九期央行票據互換
（ＣＢＳ）操作。本期操作量為５０億元人民幣，期限３個月，面向公開市場業務一級交易商進
行固定費率數量招標，費率為０﹒１０％，首期結算日為２０２１年９月２９日，到期日為
２０２１年１２月２９日（遇節假日順延）。（ｗｌ）
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