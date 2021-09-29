【能耗雙控】彭博：中國擬提高工業用電價格，甚至提高民用電價

《經濟通通訊社２９日專訊》內地電力供應持續緊張，多地緊急拉閘限電，影響企業生產及

民眾生活，引發廣泛關注。據《彭博》引述知情人士指，中國正在考慮提高工業用電價格解決問

題，若未足以扭轉電力短缺的情況，上調居民用電價格也在考慮之列。

報道指，當局可能會統一上調工業用電價格，或者在煤電聯動的框架下分檔上調價格。

國家發改委未就有關報道作出回應。（ｅｙ）

