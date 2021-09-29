【恒大困局】恒大資金斷鏈累中超廣州隊，主教練簡拿華路提前解約

《經濟通通訊社２９日專訊》中國恒大（０３３３３）流動性危機爆發，對於內地足球迷而

言也是一個大衝擊，事關旗下中超勁旅廣州隊（前稱廣州恒大）也面臨了資金「乾塘」的危機，

昨晚（２８日）廣州隊宣布與意大利籍主教練簡拿華路（內地譯卡納瓦羅）解除合同，內地球壇

盛傳多時的傳聞終於成真。

簡拿華路作為昔日國際球星，據報執教薪資達到１２００萬歐元（折合約９０６７萬元人民

幣），外界猜測簡拿華路的離開和恒大財務緊張不無關係。

除了星級教練之外，廣州隊的外援球員一樣薪金豐厚，球隊一年在聘請球員教練方面花費的

資金高達億元人幣。據一家國際體育數據分析網站顯示，廣州恒大於２０１８年的球員平均年薪

超過１４００萬元人幣，位列中超第一。

外界很關注廣州隊這個中超豪門的未來發展。此前有內媒報道指，如果能夠度過目前的難關

，中國恒大還是「十分希望」能夠盡量保留住俱樂部的股份，不過一旦恒大退出，則地方政府有

可能會托管。



＊巨企大廈將傾，陰霾籠罩中超＊



作為商業化聯賽，中超球隊往往內地知名企業作為副業經營，其中以地產商最為積極，號稱

「無地產不中超」。不過隨著近來多家巨企尤其是地產商出現債務危機，陰霾亦漸漸籠罩在中超

賽場上。

蘇寧集團今年年中遭遇流動性困難，需要進行集團重整，蘇寧旗下江蘇隊剛拿到中超冠軍就

要停運，令外界質疑中超聯賽的商業價值，令中國球壇形象一落千丈；河南發展商建業集團

（００８３２）近日亦被傳出向政府求救，其持有河南嵩山龍門俱樂部三成股權，其餘股權由地

方政府持有，料對球隊影響不大。

另外，河北隊、重慶兩江競技等俱樂部本賽季亦面臨資金不足、經營困難等問題，有可能要

退出聯賽。（ｅｙ）

