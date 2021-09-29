【聚焦人幣】管濤：料明年ＳＤＲ定值人幣權重升１﹒５７個百分點

《經濟通通訊社２９日專訊》中銀證券全球首席經濟學家管濤在《中國外匯》發文稱，按照
ＳＤＲ貨幣權重的審查標準，近年來人民幣國際化程度進一步提高，預計人民幣權重將有所提升
，仍維持ＳＤＲ第三大權重貨幣的地位。假定人民幣計價的國際銀行負債佔比保持不變，可以估
算出明年人民幣在ＳＤＲ中的權重可能上升１﹒５７個百分點，即權重從１０﹒９２％升至
１２﹒４９％附近。（ｗｌ）
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