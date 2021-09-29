  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/09/2021 11:36

【聚焦人幣】管濤：料明年ＳＤＲ定值人幣權重升１﹒５７個百分點

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中銀證券全球首席經濟學家管濤在《中國外匯》發文稱，按照
ＳＤＲ貨幣權重的審查標準，近年來人民幣國際化程度進一步提高，預計人民幣權重將有所提升
，仍維持ＳＤＲ第三大權重貨幣的地位。假定人民幣計價的國際銀行負債佔比保持不變，可以估
算出明年人民幣在ＳＤＲ中的權重可能上升１﹒５７個百分點，即權重從１０﹒９２％升至
１２﹒４９％附近。（ｗｌ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning29/09/2021
李書福領軍發展手機市場　熊麗萍柝解兩大原因吉利升唔起！
中國故事28/09/2021
《神州經脈》工業利潤增速一年低　人行維護樓市　A股成交守萬億
財經熱話28/09/2021
【能耗雙控】限電限產範圍擴大　中資電力股再落鑊
香港要聞28/09/2021
【施政前瞻】汪敦敬：應保留過渡性房屋　倡放寬「林鄭Plan」
香港要聞28/09/2021
【施政前瞻】汪敦敬：報告聚焦與前海融合　料發展郊野公園阻力小
財經熱話28/09/2021
奧園獲恒地李家傑入股　股價飆逾半成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金