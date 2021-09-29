【能耗雙控】富士康：深圳園區停電屬計劃性安排，不影響生產運營

《經濟通通訊社２９日專訊》有消息稱富士康深圳園區將於１０月１日停電，且是受限電影

響。對此，富士康負責人向內媒表示，此次停電屬例行計劃性作業安排，不影響生產運營。該負

責人進一步指出，深圳電網微博已有辟謠：「計劃停電就是限電」為謠言。（ｗｌ）

