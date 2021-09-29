【重拳監管】九部門：防止利用算法干擾社會輿論、打壓競爭對手

《經濟通通訊社２９日專訊》網信辦等九部門聯合印發《關於加強互聯網信息服務算法綜合

治理的指導意見》。意見提出，防範算法濫用風險。維護網絡空間傳播秩序、市場秩序和社會秩

序，防止利用算法干擾社會輿論、打壓競爭對手、侵害網民權益等行為，防範算法濫用帶來意識

形態、經濟發展和社會管理等方面的風險隱患。

《意見》提及，目標利用三年左右時間，逐步建立治理機制健全、監管體系完善、算法生態

規範的算法安全綜合治理格局。制定完善互聯網信息服務算法安全治理政策法規，算法安全治理

的主體權責明確，治理結構高效運行，形成有法可依、多元協同、多方參與的治理機制。創新性

地構建形成算法安全風險監測、算法安全評估、科技倫理審查、算法備案管理和涉算法違法違規

行為處置等多維一體的監管體系。

鼓勵廣大網民積極參與算法安全治理工作，切實加強政府、企業、行業組織和網民間的信息

交流和有效溝通。政府積極受理網民舉報投訴，企業自覺接受社會監督並及時做好結果反饋。對

算法監測、評估、備案等工作中發現的、以及網民舉報並查實的涉算法違法違規行為，予以嚴厲

打擊，堅決維護互聯網信息服務算法安全。（ｗｌ）

