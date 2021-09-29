【聚焦人幣】路透：中國監管機構將加強對銀行間市場外匯交易管控

《經濟通通訊社２９日專訊》據《路透》引述兩位消息人士報道，中國監管機構在加強對外
匯市場的管控，要求銀行收窄外匯交易的雙邊報價價差。
銀行間外匯市場，是指經外匯局批准可以經營外匯業務的境內金融機構之間通過中國外匯交
易中心進行人民幣與外幣之間的交易市場，實行電腦聯網交易及會員制。交易方式實行分別報價
、撮合成交。（ｗｌ）
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