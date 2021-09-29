【ＦＯＣＵＳ】賣產國資恒大急彈，擔憂料平手尾難去

【ＦＯＣＵＳ】從美聯儲到香港金管局據報雙雙要求大型銀行上報對恒大（０３３３３）的

風險敞口之際，「宇宙房企」債務拆彈似迎來第一道曙光－－國企背景的瀋陽盛京金控以近百億

元受讓其持有的近２０％盛京銀行股份，刺激恒大股價周三（２９日）早市急彈逾一成，昔日二

股東華置（００１２７）更飆升近三成。

儘管恒大今次不會從交易中獲得任何現金，但半年業績在上市銀行中墊底的盛京獲國資青睞

，加上破產重整的海航控股本周同獲天降戰投，市場對恒大的擔憂終將逐步平息，惟事件引發的

長長餘響恐更讓人頭痛。



＊配合政府間接出手解困＊



沒有什麼是「大到不能倒」，但不等於政府對「無序坍塌」坐視不理。繼上周以「場外方式

」協商解決一筆４０億元人幣債券的到期付息後，恒大今早公告，以９９﹒９３億元出售所持

１９﹒９３％盛京銀行股份予瀋陽盛京金控，所得款項用作償還恒大對盛京銀行的相關債務，而

後者則以累計持股２０﹒７９％成為第一大股東。

由瀋陽市國資委及瀋陽市財政局持股逾８８％的盛京金控，為何對業績墊底的盛京銀行青睞

有加？須知盛京銀行僅上半年計提的資產減值損失就達５１億元，幾乎是同期淨利潤的５倍。除

了配合遼寧省組建「超級城商行」的整體改革，最大可能是配合政府間接出手為恒大解困。

消息就指，廣州城投集團已接近收購恒大廣州足球俱樂部體育場及周邊住宅項目；而萬科、

金茂、潤地等據報也收到購買恒大資產的要求。



＊供地流拍趨勢恐才開始＊



此外，１月宣告破產並進入重整的海航集團，周二（２７日）揭盅其核心主業海航控股的重

整草案，已確定的近１６１３億元債權將以小額現金清償、關聯方清償、股票抵債清償、留債十

年逐年還本等方式解決。最值留意的是，公司確定引入民企方大集團戰略投資，總報價４１０億

元，其中包括３０億處理海航個人理財債權。

資不抵債的「海航系」或隨主業引入戰投而企穩，憧憬「恒大系」的戰投快將現身，恒大股

價半日急彈１０％，恒大汽車（００７０８）飆１４％，恒大物業（０６６６６）升６％。

隨著「能耗雙控」的風頭漸蓋過恒大債務，短視的市場對恒大的擔憂終將逐步平息，惟事件

引發的長長餘響恐更讓人頭痛－－隨著更多開發商資產隱疾陸續浮出水面，債務槓桿疊加借款成

本高升，勢拖累地方政府的主要財源之一賣地收入，廣州、杭州等熱點城市集中供地大量流拍，

趨勢恐才剛剛開始。

