【大國博弈】美商務部長：需擴大國內經濟的投資與中國競爭

《經濟通通訊社２９日專訊》美國商務部長雷蒙多（Ｇｉｎａ Ｒａｉｍｏｎｄｏ）２８日

在華盛頓一個活動上發表演說時表示，為了讓美國在全球範圍內競爭，華府必須在國內投資，投

資於當地勞工、企業和創新科技。必須擴大研發投資，以２１世紀的速度將創新從實驗室推向市

場。

雷蒙多特別提到中國，稱其正在傾銷廉價鋼鋁，且沒有按照２０２０年的貿易協議購買美國

產品。雷蒙多指，將尋求與盟友合作，對抗中國的反競爭行為，強調這是與上屆政府做法的一個

明顯區別。



＊美方不想看到獨裁國家決定遊戲規則＊



雷蒙多表示，特朗普政府對鋼鐵和鋁徵收的關稅有效增加美國的產量，但對盟友徵收的國家

安全關稅「不一定是正確的做法，並讓歐洲人感到惱火，現在美國必須把它清理掉。她強調歐洲

並不是美國的敵人，真正的「敵人」是中國向歐洲傾銷廉價鋼鐵造成供應過剩。

同日，雷蒙多接受ＣＮＢＣ專訪表示，美國會聯合盟友一起施壓中國，若要放緩中國研發腳

步，美國必須與歐洲合作；美方不想看到如中國般的獨裁國家決定遊戲規則，應該是由在乎隱私

、自由與個人權利的盟國共同制定規範。



＊不應對ＴｉｋＴｏｋ執行毫無意義的行政令＊



雷蒙多又提及ＴｉｋＴｏｋ，稱特朗普政府為解決ＴｉｋＴｏｋ數據安全問題所做的努力是

笨拙且無效。她表示，現時華府正忙著審查ＴｉｋＴｏｋ，又指不應該對ＴｉｋＴｏｋ執行一些

毫無意義的行政令。

她表示，拜登政府非常重視保護美國人的數據，並正在與盟友合作。

雷蒙多上周表示，她計劃率領美國首席執行官代表團訪問中國，以尋找商機並討論長期存在

的貿易問題，不過她尚未作出任何日程安排。（ｃａ）

