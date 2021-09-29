【大國博弈】美歐貿易代表討論中國在內非市場經濟體帶來共同挑戰

《經濟通通訊社２９日專訊》美國貿易代表辦公室２８日表示，美國貿易代表戴琪在與歐盟

委員會執行副主席東布洛夫斯基的會晤過程中，關注包括中國在內的非市場經濟體帶來的共同挑

戰。

戴琪感謝東布洛夫斯基幫助建立了重要的雙邊夥伴關係，並建設性地加強了跨大西洋貿易和

經濟關係。不過聲明沒有提及解決美國和歐盟之間鋼鋁關稅爭端的努力。（ｃａ）

