海螺創業（００５８６）建議分拆海螺環保介紹上市，股份分派股東

《經濟通通訊社２９日專訊》海螺創業（００５８６）公布，建議透過介紹上市方式，將海
螺環保股份分拆，並於聯交所主板獨立上市，將全數海螺環保股份分派予股東，藉此以實物分派
落實建議分拆。
該集團指，海螺環保主要從事於內地提供工業固危廢處置業務，為其全資附屬公司，完成建
議分拆後，海螺環保將不再為其附屬公司。在建議分拆中，概不向公眾發售新海螺環保股份。有
關保證配額的詳情尚未審定。（ｗｈ）
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