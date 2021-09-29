《國企紅籌》金風科技（０２２０８）擬組基礎設施ＲＥＩＴｓ上市

《經濟通通訊社２９日專訊》金風科技（０２２０８）（深：００２２０２）公布，計劃發

行基礎設施領域不動產投資信託基金（ＲＥＩＴｓ），根據第三方初步評估結果，基礎設施項目

評估值約１８億至１８﹒５億元（人民幣．下同），最終募集資金規模需根據最終發行結果確定

。

該集團指，將持有的全南天排山項目、崇義龍歸項目和崇義天星項目作為資產進行基礎設施

證券投資基金的結構，每年至少進行收益分配１次，每次收益分配比例應不低於合併後基金年度

可供分配金額的９０％，基金期限暫定為自基金合同生效日至２０４０年７月，並於深圳證券交

易所上市，而募集資金用於新增項目投資、償還存量債務和存量項目改造等。該集團指，通過開

展該基金進一步拓寬融資管道，實現輕資產運營轉型，提升資產周轉速度，優化司資產負債結構

。



＊９６０萬人幣合資烏海抽水蓄能＊



另外，該集團指，成立合資公司烏海抽水蓄能公司，初始註冊資本金為１６億元，其中該集

團出資比例為６％，即出資９６００萬元，該合資公司經營抽水蓄能電站開發建設，電力電量生

產，新能源發電開發及營運、電力銷售以及提供相關服務等，該集團指，投資進一步加強在內蒙

古區域的發展，有利於獲取地方區域新能源項目資源。（ｗｈ）

