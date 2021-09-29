【北水炒Ｄ乜】淨流入６５﹒６億人幣，續買騰訊沽小米

《經濟通通訊社２９日專訊》恒指高開１１４點，報２４３２３點。最高升４７０點報

２４６７９點，最低升２４點報２４２３２點。恒指收報２４５００點，升２９１點或１﹒２％

。

按額度計算，北水全日淨流入６５﹒６億元人民幣，增加６７﹒７％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣

出最多的依次是小米集團（０１８１０）、東岳集團（００１８９）、中國神華（０１０８８）

。

主板成交１４７４﹒７５億元減少１％。其中港股通成交３６５﹒１億元，佔總成交

２４﹒８％。



＊制訂「適齡」互聯網服務堵「後窗」＊



據《央視》報道，國家統一的未成年人網路遊戲電子身份認證，夯實了與家庭、學校、社會

並列的「網路未成年人保護」的技術基石，將精準地為未成年人提供「適齡」互聯網服務，為孩

子遨遊在網路海洋提供救生圈，為防沉迷打造基礎設施。《綱要》明確提出實施國家統一的未成

年人網路遊戲電子身份認證，是從底層技術、管理源頭上，封堵住未成年人規避限遊令的「後

窗」。

騰訊控股升１﹒１２％報４６９﹒８元，北水淨買入１８﹒６億元。美團升１﹒３７％報

２５１﹒８元，北水淨買入１０﹒４億元。中國海洋石油升５﹒７８％報８﹒９７元，北水淨買

入８﹒４億元。小米集團升０﹒６９％報２１﹒９元，北水淨賣出３﹒９億元。東岳集團升

３﹒５１％報１８﹒８６元，北水淨賣出１﹒１億元。中國神華升７﹒４８％報１８﹒１元，北

水淨賣出０﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） １８﹒６３

美團 （０３６９０） １０﹒４２

中國海洋石油 （００８８３） ８﹒３９

華潤置地 （０１１０９） ２﹒６５

中國移動 （００９４１） １﹒９０



淨沽出最多港股：

小米集團 （０１８１０） －３﹒８８

東岳集團 （００１８９） －１﹒１３

中國神華 （０１０８８） －０﹒７３

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