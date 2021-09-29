《日入而息》政府料全年度住宅供應高目標三成，十名區議員被ＤＱ

《今天重點》﹡政府下季推兩幅住宅地涉２１０伙，總供應７１１０伙；黃偉綸稱本年度供

應１﹒７萬伙，超出原訂目標逾三成；傳施政報告或降強拍門檻，黃偉綸稱

政府要小心平衡

﹡九龍區１０名區議員被ＤＱ，包括涂謹申及梁翊婷等

﹡財政司司長向法院提交壹傳媒（００２８２）清盤呈請

﹡惠譽再下調恒大（０３３３３）評級至Ｃ，或未能按期支付票據利息；恒大

資金斷鏈累中超廣州隊，主教練簡拿華路提前解約；惠譽指暫未見恒大事件

對香港發展商有直接影響

﹡花樣年（０１７７７）澄清已將１億美元私募債本息匯出，否認未轉帳傳聞

；彩生活服務（０１７７８）及花樣年今早各自宣布停牌



《即日市況》﹡恒指高收１６３點報２４６６３，科指跌５２點報６１７９



《深滬股市》﹡指挫１﹒８３％逾月最大單日跌幅，創本月收市新低



《美元匯價》﹡英鎊後市有機會試低至１﹒３４；歐元最新報１﹒１６４５╱５０，日圓最

新報１１１﹒４０╱４３



《公司資訊》﹡財政司司長向法院提交壹傳媒（００２８２）清盤呈請

﹡檸萌影視棄上Ａ股，傳短期內擬向港交所遞上市申請

﹡阿里巴巴（０９９８８）註冊多項「元宇宙」商標

﹡華置（００１２７）中途停牌，停牌前報２﹒９元升逾３３％

﹡陽光油砂（０２０１２）與延期持有人簽訂利息豁免協議

﹡新世界（０００１７）成立非牟利房社企「新世界建好生活」，冀完善房屋

階梯

﹡小米香港次季手機銷售按年增１﹒６３倍，年內將再開２間專賣店

﹡雷蛇（０１３３７）將於下月２１日舉行第二屆ＲａｚｅｒＣｏｎ

﹡嘉泓物流（０２１３０）旗下品酒坊與香港酒業總商會合作，拓展內地葡萄

酒市場

﹡太古地產（０１９７２）附屬接納換地要約，以補地價４５﹒４億元重批柴

灣內地段



《國企紅籌》﹡五菱（００３０５）與Ｂ站跨界合作，首款聯名車型Ｎａｎｏ ＥＶ於１１

月亮相

﹡中國船舶租賃（０３８７７）副總經理鮑偉東今日起退任

﹡申萬宏源（０６８０６）副董事長、執行董事楊文清請辭

﹡中集集團（０２０３９）分拆中集天達到創業板上市獲深交所受理



《神州民企》﹡花樣年（０１７７７）澄清已將１億美元私募債本息匯出，否認未轉帳傳聞

；彩生活服務（０１７７８）及花樣年今早各自宣布停牌

﹡京東（０９６１８）與達達集團、戴爾合作，加速零售門店數字轉型

﹡四環醫藥（００４６０）與藥明生物就一款創新腫瘤藥物達成研發和生產服

務合作



《中國要聞》﹡工業生產旺季不旺，機構料９月官方製造業ＰＭＩ持平

﹡礦產換不到基建，剛果調查中鐵資源銅鈷礦項目

﹡安徽料今年出生人口暴跌約１８％，連續第四年插水

﹡中國和意大利將繼續加強醫藥、電子商務合作

﹡內地銅冶煉商據報與礦商談判前加價

﹡物聯網新型基建三年行動計劃：推動十企業產值過百億

﹡阿根廷恢復向中國自由出口牛肉，早前因價格飛漲喊停

﹡中國去年對外直投增逾１２％，流量規模首居全球第一

﹡滬深交易所修訂季度報告格式，提高上市公司信披質量

﹡中國中鐵原黨委副書記周孟波遭查，曾外逃兩年被遣返

﹡財政部表示８月共銷售彩票３２６億，同比跌６﹒２％

﹡黃金周廣鐵將迎今年最大客流，預計發送１９００萬人

﹡台灣申請入ＣＰＴＰＰ，國台辦表示須以一中原則為前提

﹡Ａ股成交急縮逾兩月低，傳監管要求量化基金規範管理

﹡多家量化私募否認遭監管，限電對投資操作影響很有限

﹡首８月大型煤炭企業原煤產量同比增３﹒５％

﹡瑞銀表示中國有望成為全球最大的ＲＥＩＴ市場

﹡日退休基金ＧＰＩＦ證實不將中國主權債納入投資組合

﹡人行表示今開展三個月期５０億人幣ＣＢＳ操作；人行續千億１４天逆回購

操作，今淨投放４００億元

﹡上海副市長表示上海國際科技創新中心基本框架體系形成

﹡海航表示債務重組債權人表決推遲至下月２０日；據報海航３萬人民幣以下

債務以現金清償

﹡路透表示中國監管機構將加強對銀行間市場外匯交易管控

﹡管濤稱料明年ＳＤＲ定值人幣權重升１﹒５７個百分點

﹡杜魯多稱未來幾周決定是否禁止使用華為５Ｇ設備

﹡浙江立法規範快遞業，未按要求上門投遞最高罰款兩千

﹡新疆發改委表示棉花豐產成定局，預計收購價格高開低走

﹡乘聯會表示９月第四周乘用車零售同比跌８％，表現偏弱

﹡微博表示與公安機關建立「水軍」線索上報機制

﹡外匯局表示８月服務貿易逆差１１１億美元；截至６月末中國對外淨負債

１０７２億美元

﹡內地新增公布對外證券投資資產分居民持有者部門數據

﹡深圳表示明起轄內銀行、支付機構全面降低支付手續費



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒９％，報１６８５５點



《其他消息》﹡光城者７人被控串謀煽動他人顛覆國家政權罪今提堂

﹡陳茂波稱國安法實施後的一年，港新股集資額逾５０００億

﹡警方國安處凍結支聯會六四紀念館物業及銀行戶口

﹡余偉文稱香港地位獨特有助人幣國際化，與內地存互利關係

﹡消息指政府擬放寬強拍門檻，加快舊區重建步伐

﹡曾國衞稱以先導計劃形式示範如何正確及安全懸掛國旗

﹡金管局表示正與其他監管部門研究為港股引入人民幣計價交易

﹡黃偉綸稱本年度供應１﹒７萬伙，超出原訂目標逾三成

﹡政府下季推兩幅住宅地涉２１０伙，總供應７１１０伙

﹡傳施政報告或降強拍門檻，黃偉綸稱政府要小心平衡

﹡深股通額度全日用２１億元；滬股通額度全日用近２億元，陸股通淨流出近

３億元

﹡傳祖堂地轉售門檻降低，侯志強稱為土地發展作出犧牲屬無可厚非

﹡實惠進駐天貓香港，合作舉行「品牌日」推免運費等優惠

﹡調查指五成本港小微企業計劃投資於數碼及非接觸式支付

﹡中原第三季工商舖買賣僅１６５７宗，按季跌１９％



《大國博弈》﹡王毅批美英澳核開展潛艇合作帶來三大隱患

﹡外交部表示中美關係還有「刺」，冀將兩個清單盡快清零

﹡美商務部長表示北京政府阻止中企採購波音飛機；需擴大國內經濟的投資與

中國競爭

﹡美歐貿易代表討論中國在內非市場經濟體帶來共同挑戰

﹡博雷利王毅主持歐盟戰略對話，談及新疆香港台灣問題

﹡據報美微調出口管制名單，商湯科技繞過制裁措施

﹡外交部回應岸田文雄當選：願同日本深化互利務實合作

﹡美出資助拆華為中興設備，外交部籲停止不擇手段打壓



《恒大困局》﹡恒大資金斷鏈累中超廣州隊，主教練簡拿華路提前解約

﹡惠譽再下調恒大評級至Ｃ，或未能按期支付票據利息

﹡渣打表示恒大事件不會導致金融危機，惟影響宏觀經濟



《重拳監管》﹡九部門表示防止利用算法干擾社會輿論、打壓競爭對手

﹡查稅風暴２﹒０殺到，兩網絡主播涉嫌逃稅被立案調查

﹡淡馬錫表示在投資中國互聯網平台前冀監管影響明朗化



《能耗雙控》﹡山西與１４省區市簽訂煤炭保供合同

﹡東北三省發電供熱用煤首次實現中長期合同全覆蓋

﹡富士康表示深圳園區停電屬計劃性安排，不影響生產運營

﹡彭博表示中國擬提高工業用電價格，甚至提高民用電價

﹡湖南表示建立與煤價聯動燃煤火電交易價格上限浮動機制

﹡發改委加大支持發電供熱煤炭運輸；國家電網緊急開會；適度增煤炭進口，

重點保障發電供熱用煤需要；嚴格保障民生和重要用戶用電，禁止拉閘限電

﹡蘇州昆山多家電子廠停產，執行雙控降負荷保民生用電



《新冠肺炎》﹡本港新增５宗輸入個案，包括兩名菲律賓抵港外傭

﹡三間公立醫院設疫苗接種站，聶德權冀增設更多注射站

﹡北角港運城二座完成圍封強檢，未發現確診個案

﹡高盛及摩通香港辦公室被列入新冠病毒強制檢測清單

﹡陳肇始稱正提升健康碼轉碼系統，為通關做準備

﹡賀一誠稱暫不可能由港澳自行決定通關措施

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