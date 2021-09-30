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即市新聞

30/09/2021 07:54

《新股上市》和譽（０２２５６）今起招股，入場費約２５１７１元

　　《經濟通通訊社３０日專訊》和譽　Ｂ（０２２５６）計劃在港上市，全球發售約１﹒４１
億股，國際發售及香港發售分別佔九成及一成，今日起至下周三（１０月６日）中午公開招股，
招股價範圍為１２﹒１６至１２﹒４６元，一手２０００股「入場費」為２５１７１﹒１２元，
１０月１３日掛牌。聯席保薦人為摩根士丹利及摩根大通。
　　和譽為一家臨床階段的生物製藥公司，致力於發現及開發創新且差異化的小分子腫瘤療法。
假設和譽以每股１２﹒３１元發售（即招股價範圍中位數），集資淨額約１５﹒８５億元，主要
用於多個候選產品臨床試驗。　
　　和譽招股上市引入１１名基石投資者，合共認購１﹒２８億美元股份，假設發售價為上限
１２﹒４６元，合共認購７９６９﹒８萬股，約佔全球發售項下發售股份的５６﹒６３％，及緊
隨全球發售完成後已發行總股本的１１﹒３５％。基石投資者包括：ＬＡＶ　Ｆｕｎｄ、淡馬鍚
旗下Ａｒａｎｄａ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ、貝萊德旗下Ｈｅａｌｔｈｓｃｉｅｎｃｅ　
Ｆｕｎｄ、ＡＩＨＣ　Ｍａｓｔｅｒ　Ｆｕｎｄ、Ｊａｎｃｈｏｒ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ、
Ｌａｋｅ　Ｂｌｅｕ　Ｐｒｉｍｅ、ＯｒｂｉＭｅｄ基金、瑞銀旗下基金、Ｈｕｄｓｏｎ　
Ｂａｙ　Ｍａｓｔｅｒ　Ｆｕｎｄ、Ｖｉｖｏ基金、華平投資旗下Ｅｐｓｏｍｉｔｅ　
Ｇｅｍ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ。（ｍｈ）

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