【併購失敗】贛鋒半日逾千萬淨掃貨，已反映被截胡？惟反彈有限？

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻３０日報道》贛鋒鋰業（０１７７２）（深：００２４６０）全

購加拿大鋰業公司Ｍｉｌｌｅｎｎｉａｌ Ｌｉｔｈｉｕｍ被寧德時代

（深：３００７５０）截胡，拖累股價昨日仍未止瀉，再創逾兩個半月以來新低。贛鋒昨晚表示

，收購失敗不影響未來發展戰略及經營計劃，半日股價逆市反彈近６％，並獲近６０００萬資金

淨掃貨。分析指，贛鋒月內股價已大瀉近２７％，相信市場已消化消息，惟由於內地限電、鋰原

材料價格高企困擾贛鋒前景，料未來股價難大幅攀升。



＊贛鋒、比亞迪逆市造好 均獲資金掃貨＊



贛鋒向市場大派定心丸，股價半日逆市急漲５﹒８９％，報１３８﹒４元。其他汽車股走勢

分歧，比亞迪（０１２１１）和長城汽車（０２３３３）分別走高１﹒４３％及０﹒１７％；廣

汽（０２２３８）及吉利（００１７５）則隨市軟１﹒５８％及０﹒４４％。

若從資金流向分析，贛鋒重新獲資金追捧，半日錄得資金淨主動買入金額５９４９萬元，佔

成交金額２２％，並扭轉過去五個交易日的７２１萬元資金淨主動賣出。大戶主動買貨態度亦轉

為積極，大戶（單宗成交金額大於１００萬元）主動買沽比率達６９：３１，較過去五個交易日

平均的５０：５０大為改善。

至於比亞迪的資金流向數據更「靚仔」，半日資金淨主動買入規模達１﹒８３億元，佔成交

金額３１％，較過去五個交易日的逾６０００萬明顯增加。大戶主動買沽比率高達７５：２５，

反映大戶掃貨進取。



＊寧德時代提價７％截胡，贛鋒：不影響發展戰略＊



Ｍｉｌｌｅｎｎｉａｌ上日（２９日）宣布，寧德時代已同意以３﹒７７億加元（折合約１

９﹒２億元人民幣）收購公司，意味贛鋒被擊敗。贛鋒昨晚確認消息，指出Ｍｉｌｌｅｎｎｉａ

ｌ收到「更優報價」，而贛鋒一方未有再提價，故Ｍｉｌｌｅｎｎｉａｌ單方面終止與贛鋒的合

作協議，並向贛鋒支付１０００萬美元合作終止費。

根據協議，贛鋒可於下周一（１０月４日）前提出更高的報價，惟經審慎考慮後放棄提價。

贛鋒強調，收購失敗不會影響發展戰略及經營規劃，亦不會損害公司及股東利益。

贛鋒早於７月提出以每股３﹒６加元、作價不高於３﹒５３億加元（折合約１７﹒９億元人

民幣）收購Ｍｉｌｌｅｎｎｉａｌ。Ｍｉｌｌｅｎｎｉａｌ於本月８月公布，收到一間電池製造

商的收購建議，價格較贛鋒高近７％，達３﹒７７億加元。當時有傳競爭對手除寧德時代外，還

有洛陽鉬業（０３９９３）（滬：６０３９９３），雙方或考慮聯合競購。



＊併購鋰礦穩供應，鋰業展開爭奪戰＊



Ｍｉｌｌｅｎｎｉａｌ專注在阿根廷勘探和開發鋰滷水項目，並擁有兩個鋰滷水項目，臨近

贛鋒於當地的業務。在今年上半年，贛峰錄得破紀錄的利潤，但由於鋰礦供應緊張，公司大舉併

購海外鋰礦。Ｍｉｌｌｅｎｎｉａｌ擁有豐富鋰礦資源和優良的地理位置，自然成為贛鋒的收購

對象。

事實上，鋰電池原材料價格持續飆升，當中電池級碳酸鋰每公噸價格在過去一個月升５０％

至１９萬元人民幣，年內升幅更達２﹒３５倍。分析認為，全球新能源車市場增長迅速，各鋰電

池企業為確保上游資源供應穩定和降低生產成本，紛紛在海外「掃礦」，並預期未來鋰資源爭奪

戰將愈演愈烈。



＊林家亨：限電、生產成本上升困擾贛鋒，籲吼ＥＴＦ＊



國農證券董事總經理林家亨今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒ

ｎｉｎｇ》上表示，贛鋒自歷史高位１８５回落２９％，相信已反映併購失敗等負面因素，料股

價再大跌空間不大，未來可上試１５０元或以上。他指出，贛鋒月初創新高時，僅被兩間美資大

行上調１２個月目標價至２００元水平，已啟示股價再升空間不大。

他又強調，看好電動車相關股的投資者，可考慮部署ＧＸ中國電車（０２８４５），主要因

為其追蹤一藍子電動車及電池指數的表現，具分散風險能力。

據Ｇｌｏｂａｌ Ｘ官網顯示，截至上日收市，ＧＸ中國電車首１７大持倉股均為內地股市

上市的股份，當中，贛鋒居首、比亞迪（深：００２５９４）排第二、寧德時代則排第四，持股

比例依次為９﹒３％、及８﹒７４％及８﹒４８％。

