《盤後部署》密切關注限電問題，恒指短期料維持區間上落

《經濟通通訊社３０日專訊》雖然隔晚美股反彈，惟內地於８月和９月未宣布任何新的網

絡遊戲許可，而且會對遊戲內容的監管審批變得更嚴格，需達到一系列紅線要求才能獲批，令隔

晚美股中概遊戲股連帶科技股一同下挫。港股今早低開１６９點報２４４９４點，午後最高曾見

２４６６０點。科技股持續偏弱，加上地產股及金融股回吐，最終港股收報２４５７５點，跌８

７點或跌０﹒３６％，主板成交１１５１﹒２３億元。國企指數報８７２６點，跌３４點或跌０

﹒３９％。恒生科技指數報６１０１點，跌７７點或跌１﹒２６％。

Ａ場造好。上證綜合指數報３５６８點，升３１點或升０﹒９０％，成交４４５７﹒３５億

元人民幣。深證成份指數報１４３０９點，升２２９點或升１﹒６３％，成交５０４７﹒０４億

元人民幣。



＊短線可留意工業股＊



至於有何重點問題需持續關注，筆者認為內地鬧電荒勢必繼續左右市場氣氛，目前已明顯影

響年底前出口旺季及工廠產銷，拖累工業相關股票走弱。電荒問題能否短期內解決，都值得留意

。筆者料電荒問題不會持續太久，始終工業仍為內地經濟重要命脈，料內地政府國慶長假期後將

著手處理。最新商務部亦指密切關注企業營運，會幫助協調解困，故可重新留意優質的工業股如

舜宇（０２３８２）、李寧（０２３３１）、長汽（０２３３３）、福萊特玻璃（０６８６５）

等。

雖然中央官員料今年經濟可維持５％至６％增長，市場將持續關注第四季會否再有定向降準

甚至減息，催谷經濟的寬鬆貨幣政策出台。

恒指走勢方面，短期料繼續於二萬四至二萬五區間上落，除非科技股氣氛明顯改善，以及內

房股短期不再出現壞消息，否則氣氛難轉好，自然缺乏購買力。（ｋｓ）

