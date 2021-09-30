  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/09/2021 16:24

《盤後部署》密切關注限電問題，恒指短期料維持區間上落

　　　《經濟通通訊社３０日專訊》雖然隔晚美股反彈，惟內地於８月和９月未宣布任何新的網
絡遊戲許可，而且會對遊戲內容的監管審批變得更嚴格，需達到一系列紅線要求才能獲批，令隔
晚美股中概遊戲股連帶科技股一同下挫。港股今早低開１６９點報２４４９４點，午後最高曾見
２４６６０點。科技股持續偏弱，加上地產股及金融股回吐，最終港股收報２４５７５點，跌８
７點或跌０﹒３６％，主板成交１１５１﹒２３億元。國企指數報８７２６點，跌３４點或跌０
﹒３９％。恒生科技指數報６１０１點，跌７７點或跌１﹒２６％。
　　Ａ場造好。上證綜合指數報３５６８點，升３１點或升０﹒９０％，成交４４５７﹒３５億
元人民幣。深證成份指數報１４３０９點，升２２９點或升１﹒６３％，成交５０４７﹒０４億
元人民幣。

＊短線可留意工業股＊
　
　　至於有何重點問題需持續關注，筆者認為內地鬧電荒勢必繼續左右市場氣氛，目前已明顯影
響年底前出口旺季及工廠產銷，拖累工業相關股票走弱。電荒問題能否短期內解決，都值得留意
。筆者料電荒問題不會持續太久，始終工業仍為內地經濟重要命脈，料內地政府國慶長假期後將
著手處理。最新商務部亦指密切關注企業營運，會幫助協調解困，故可重新留意優質的工業股如
舜宇（０２３８２）、李寧（０２３３１）、長汽（０２３３３）、福萊特玻璃（０６８６５）
等。
　　雖然中央官員料今年經濟可維持５％至６％增長，市場將持續關注第四季會否再有定向降準
甚至減息，催谷經濟的寬鬆貨幣政策出台。
　　恒指走勢方面，短期料繼續於二萬四至二萬五區間上落，除非科技股氣氛明顯改善，以及內
房股短期不再出現壞消息，否則氣氛難轉好，自然缺乏購買力。（ｋｓ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話30/09/2021
受惠物業銷售理想　新世界業績符預期　
中國故事30/09/2021
《神州經脈》9月官方製造業PMI意外縮　節前A股萬億成交斷纜
專訪30/09/2021
【譚新強專訪】中國減碳大計悖論經濟「脫虛入實」　不信美國收水
財經熱話30/09/2021
【月結-九月淡風】恒大風暴席捲港股 九月急瀉1303點連跌四月
財經熱話30/09/2021
《股市一周》中港地產股反彈 港股微升383點
財經熱話30/09/2021
【併購失敗】贛鋒半日近六千萬淨掃貨　已反映被截胡？惟反彈有限？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet x i-access】第六屆聯大投資比賽 即答即賞100份獎品

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金