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30/09/2021 09:56

【國際要聞】金正恩指下月重啟兩韓聯絡管道，美國仍然敵視北韓

　　《經濟通通訊社３０日專訊》北韓早前未有回應與南韓的例行通話，領袖金正恩出席最高人
民會議時指，有意下月初重啟與南韓的聯絡管道，改善兩韓關係及促進和平。
　　金正恩又表示，美國對朝鮮一直持敵視政策，視朝鮮存在軍事威脅，形容美國提議無條件舉
行朝、美對話，只是遮掩敵視北韓的面具。
　　金正恩指，北韓沒有原因要挑釁及傷害南韓，但南韓需要就對立或建立關係作出選擇。南韓
及美國的北韓事務代表今早會晤，討論對朝政策。（ｐｓ）

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