【月結－九月淡風】恒大風暴席捲港股，九月急瀉１３０３連跌四月

《經濟通通訊社３０日戚朗軒、吳藹林專訊》９月過去，但港股進一步下跌，受恒大事件影

響，加上有傳中央有意扭轉香港地產界主罕樓價的局面，內房及本地房地產應聲急瀉，拖累大市

氣氛下，「金九」效應再度失效，恒指多次跌穿二萬四關，最低見２３７７１點，幸好最終仍可

守穩在二萬四關以上作結，整個９月恒指再跌逾１３０３點，並連跌四個月。



＊恒大危機加地產股急瀉，恒指本月大跌１３０３點＊



９月首周只有三日，但內地監管政策消息相對減少，科技股繼續借勢反彈，而資金繼續於新

能源股炒作，基建股亦見資金追捧，當周恒指大漲４９４點；踏入次周，重磅科技繼續受惠監管

消息減少而回升，加上香港將重推「回港易」，澳門亦計劃有條件放寬已在香港長期逗留「非居

民外國人」入境，帶動濠賭股造好，港股再漲３０３點，可惜科指跑輸。

第三周恒大（０３３３３）債務危機愈演愈烈，市場憂慮內房行業流動性風險進一步加劇，

連帶內房及內險股一同下挫，加上澳門政府就修改《博彩法》進行公眾諮詢，濠江暗湧再起，恒

指全周大跌１２８５點；第四周恒指波幅仍過千點，周初由於有傳北京政府要求香港地產商配合

的消息影響，地產股全線暴瀉，拖累大市單日一度跌過千點，整周恒指仍跌７２８點。

本周港股略為回穩，恒大出售盛京銀行股份套現，暫緩債務之急，資金重返科技股炒作，恒

指仍能穩守二萬四關口，最終本周恒指升３８３點。

本月恒指累跌１３０３點或５﹒０４％，最高見２６５６０點，最低見２３７７１點，上下

波幅高達２７８８點，本月收報２４５７５點。國指在８４９２點至９５５１點間波動，最終收

報８７２６點，全月跌４５７點或４﹒９８％。科指則在６０１６點至６９５８點之間上落，收

報６１０１點，跌５０６點或７﹒６６％。



＊葉尚志：恒指估值便宜，料港股於２３５００有支持＊



第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，孟晚舟與美國司法部達成暫緩起

訴協議後即時獲釋，連同早前中國國家主席習近平與美國總統拜登的通話，反映中、美關係處階

段性緩和，原因在於兩國均有內部問題要處理，美國專注於財政政策，而中國正值經濟的結構性

轉型，但預期雙方長期角力形勢未變。

外資流出港股市場，恒指已連跌四個月，現時市盈率約１０倍，市帳率約一倍，估值算便宜

。不過，除非有明顯的觸發點，否則外資只會慢慢入市，預期下月港股會有一定承接力，推動力

仍不足，料港股於２３５００點至２５５００點上落。

他提到，雖然中國經濟上半年受惠低基數效應，但未來復甦速度放慢屬預期之內，包括透過

各種監管措施進行結構性轉型和碳中和對行業的推動力，均是市場衡量中國經濟增長的關注點。

並認為轉型最快要到明年上半年方完成。



＊黃偉康：恒指短期走勢轉強，還看中美問題如何解決＊



安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，中美元首通電話屬好現象，但雙方中

間有許多問題需要共同解決，包括原料價格及碳排放方面，長遠對港股而言還看雙方緩和及加強

合作至何等程度，以現況為計未算有巨大利好因素。針對港股１０月份表現，他指近一星期恒指

走勢偏強，因為諸如內房、科技等板塊都已跌盡，即使向下亦未有再穿近期低位，一直較為穩健

的內銀股若未再受內房拖累，亦不會出現大跌而拖低恒指。黃偉康又提到，美股標指或會再有５

％回調，但港股在現時低位之中已有抗跌性，向下於９月低位２３７７１有支持，上望５０天線

２５６００，預計１０月會於此區間游走。

聯儲局方面，黃偉康指聯儲局有１４至１５年的退市經驗可鑒，退市速度太快會令市場動盪

，所以今次將會更為小心而不會過於急進。黃偉康指，聯儲局傾向從多方面解決經濟問題而非單

一以加息方法，例如中國以至世界共同面對的碳排放問題，為減碳而減少燒煤，煤價及電價上升

，導致整體工業價格上升引發通脹上升，並非加息能夠解決。

另外，黃偉康指外資方面一直最緊張中國的「共富」政策，擔心其真正意義為「共產」，但

觀乎目前該政策並非完全限制企業盈利，而是要求企業放慢增長速度，故他認為中企未來仍有一

定增長空間。他舉例不少外資基金已重新入手，如科技股等，但前景未明的賭股及地產股則不會

染指。

