【月結－九月淡風】「銀十」賭股不當炒，電力需求可看高一線

《經濟通通訊社３０日戚朗軒、吳藹林專訊》對於下月份能否炒起「銀十」，專家們普遍認

為賭股依然走弱，未必是傳統銀十的最好選擇，相反，近期內地炒起電力需求及煤炭股，因此兩

位專家對於此板塊較為看高一線。



＊疫情肆虐專家看淡賭股＊



明日為十一國慶，惟澳門仍錄得零星新型肺炎確診個案，恐打擊黃金周賭收。第一上海證券

首席策略師葉尚志葉尚志表示，今年新年和七一假期賭收數據均差過預期，預計今次情況亦難樂

觀，主要由於內地遊客消費力未恢復到較佳水平，且政策面上博彩業要面對賭牌不確定性，雖然

濠賭股已大幅回調，但仍不看好板塊表現。

安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》則指，雖然十一黃金周有助博企短期收入提

升，但目前焦點仍在其發牌制度，因澳門當局有意規管貴賓廳，而這正是博企最主要收入之一，

貴賓廳客戶或會為避查而改到外地賭場，所以賭股前景未明，現階段不會積極投資賭股。



＊內地限電煤價推高，兗煤潤電或有炒作＊



近來全球多地實施減排措施，中國限制煤產令煤價急升，中央出手限制煤價升勢過急，黃偉

康指全球煤價均向上，但自中央出手後，兗煤（０１１７１）未再跟隨外地煤價向上而走高，故

很難重上１７﹒９元高位，但在１３元有支持，而業務亦有一定增長，故１４元以下可買入，上

望波幅頂位１６元。電股方面，中國電力（０２３８０）為燒煤比例最少企業，煤價升跌影響相

對較小，中央傾向容許電價上浮亦有助利潤，故於３﹒５元值得買入，年底前有望上試４﹒５元

。

葉尚志認為，事件反映中國電力需求向上，對電力行業長遠屬利好，尤其是有部署新能源發

電業務的，他看好潤電（００８３６），截至６月底的非火力發電（包括風電、水電以及光伏發

電），已佔總體裝機容量逾三成，並預計在２０２５年底可以進一步提升到超過５０％，中短線

目標價為２６元。



＊地產股先跌後回升，長實可看高一線＊



特首林鄭早前向地產商表示「政府有行政權力收回土地」，黃偉康認為，政府旨在示意地產

商需協助解決房屋及土地問題，並未有意真的動用「行政權力」收回新界土地。黃偉康認為地產

商未來需要改變營運模式，政府亦要增加土地供應，以數量而非高價維持地產商利潤。地產股中

，黃偉康最看好長實（０１１１３），最近有傳公司有意將貨櫃碼頭用地轉為興建住宅，股價方

面亦較其他地產股穩陣，是當中最有望重上大跌前水平，上望４９元。

葉尚志則表示，市場仍在觀望地產股前景，香港地產股並未受限於如中央政府制訂的三條紅

線和貸款指引監管。

