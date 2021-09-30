《異動股》騰訊開挫近２％，報道稱中國對遊戲內容的審批趨嚴

《經濟通通訊社３０日專訊》騰訊（００７００）開跌１﹒９４％，報４５６元，成交約９

５萬股，涉資４﹒３２億元。現價計暫連跌兩日，累計跌幅２﹒９４％。

網易（０９９９９）跌２﹒９６％，報１２８元；中手游（００３０２）無升跌，報３﹒０

４元。

據《南華早報》報導，根據中國國家新聞出版署網站上的信息，８月和９月未宣布任何新的

視頻遊戲許可。報導引述一份備忘錄補充稱，對遊戲內容的監管審批變得更嚴格，需達到一系列

更嚴格的紅線要求才能獲批。

現時，恒生指數報２４４９４，跌１６９點或跌０﹒６９％，主板成交２７﹒６１億元。國

企指數報８６６３，跌９６點或跌１﹒１１％。恒生科技指數報６０５７，跌１２１點或跌１﹒

９７％。

即月期指新報２４３５０，跌１６５點，低水１４４點。即月國指期貨報８６４１，跌９１

點，低水２２點。即月科指期貨新報６０３８，跌９２點。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊 （００７００） ４５６﹒００元 跌１﹒９４％

網易 （０９９９９） １２８﹒００元 跌２﹒９６％

中手游（００３０２） ３﹒０４元 無升跌

心動 （０２４００） ４４﹒８０元 無升跌

ＩＧＧ（００７９９） ７﹒６２元 無升跌

網龍 （００７７７） １７﹒８０元 升０﹒２３％

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（ｎｓ）

