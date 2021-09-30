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即市新聞

30/09/2021 09:25

《異動股》騰訊開挫近２％，報道稱中國對遊戲內容的審批趨嚴

　　《經濟通通訊社３０日專訊》騰訊（００７００）開跌１﹒９４％，報４５６元，成交約９
５萬股，涉資４﹒３２億元。現價計暫連跌兩日，累計跌幅２﹒９４％。
　　網易（０９９９９）跌２﹒９６％，報１２８元；中手游（００３０２）無升跌，報３﹒０
４元。
　　據《南華早報》報導，根據中國國家新聞出版署網站上的信息，８月和９月未宣布任何新的
視頻遊戲許可。報導引述一份備忘錄補充稱，對遊戲內容的監管審批變得更嚴格，需達到一系列
更嚴格的紅線要求才能獲批。
　　現時，恒生指數報２４４９４，跌１６９點或跌０﹒６９％，主板成交２７﹒６１億元。國
企指數報８６６３，跌９６點或跌１﹒１１％。恒生科技指數報６０５７，跌１２１點或跌１﹒
９７％。
　　即月期指新報２４３５０，跌１６５點，低水１４４點。即月國指期貨報８６４１，跌９１
點，低水２２點。即月科指期貨新報６０３８，跌９２點。


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊　（００７００）　４５６﹒００元　　　跌１﹒９４％
　　網易　（０９９９９）　１２８﹒００元　　　跌２﹒９６％
　　中手游（００３０２）　　　３﹒０４元　　　無升跌
　　心動　（０２４００）　　４４﹒８０元　　　無升跌
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　７﹒６２元　　　無升跌
　　網龍　（００７７７）　　１７﹒８０元　　　升０﹒２３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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