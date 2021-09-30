《異動股》九部門指防範算法濫用風險，京東開跌４％，阿里跌２％

《經濟通通訊社３０日專訊》京東集團（０９６１８）Ｈ股現價跌４﹒２９％，報２８１﹒

２元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒０２％。該股成交約３３萬股，涉資９３９８

萬元。

網信辦等九部門聯合印發《關於加強互聯網信息服務算法綜合治理的指導意見》。意見提出

，防範算法濫用風險。維護網絡空間傳播秩序、市場秩序和社會秩序，防止利用算法干擾社會輿

論、打壓競爭對手、侵害網民權益等行為，防範算法濫用帶來意識形態、經濟發展和社會管理等

方面的風險隱患。

《意見》提及，目標利用三年左右時間，逐步建立治理機制健全、監管體系完善、算法生態

規範的算法安全綜合治理格局。制定完善互聯網信息服務算法安全治理政策法規，算法安全治理

的主體權責明確，治理結構高效運行，形成有法可依、多元協同、多方參與的治理機制。創新性

地構建形成算法安全風險監測、算法安全評估、科技倫理審查、算法備案管理和涉算法違法違規

行為處置等多維一體的監管體系。

鼓勵廣大網民積極參與算法安全治理工作，切實加強政府、企業、行業組織和網民間的信息

交流和有效溝通。政府積極受理網民舉報投訴，企業自覺接受社會監督並及時做好結果反饋。對

算法監測、評估、備案等工作中發現的、以及網民舉報並查實的涉算法違法違規行為，予以嚴厲

打擊，堅決維護互聯網信息服務算法安全。

科技股普遍低開。阿里（０９９８８）跌２﹒２９％，報１４４﹒９元，以現價計，該股暫

連跌２日，累計跌幅３﹒９８％。快手（０１０２４）跌２﹒６％，報８２﹒４元，以現價計，

該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒１９％。

現時，恒生指數報２４４９４，跌１６９點或跌０﹒６９％，主板成交２７﹒６１億元。國

企指數報８６６３，跌９６點或跌１﹒１１％。恒生科技指數報６０５７，跌１２１點或跌１﹒

９７％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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京東集團（０９６１８） ２８１﹒２０元 跌４﹒２９％

騰訊 （００７００） ４５６﹒００元 跌１﹒９４％

快手 （０１０２４） ８２﹒４０元 跌２﹒６０％

小米 （０１８１０） ２１﹒４０元 跌２﹒７３％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ５００﹒５０元 跌３﹒９３％

百度 （０９８８８） １５０﹒００元 跌０﹒９２％

阿里 （０９９８８） １４４﹒９０元 跌２﹒２９％

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（ｋｓ）

