【能耗雙控】商務部回應限電：密切關注企業運營，幫助協調解困



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》商務部新聞發言人束珏婷在例行發布會回

應內地限電情況時稱，關於能源保障情況，昨天相關主管部門已經作出回應，商務部將密切關注

商務領域行業企業的運營情況，及時幫助企業協調解決可能面臨的困難。

發改委經濟運行調節局負責人昨日就今冬明春能源保供工作答記者，負責人表示渠道提多升

電力供應能力，嚴格保障民生和重要用戶用電。

