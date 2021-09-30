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即市新聞

30/09/2021 16:06

【大國博弈】美商務部長或率團訪華，商務部：雙方一直正常溝通

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》報道稱美國商務部長雷蒙多有意率團赴華
訪問，改善中美商貿關係，不過美國仍將繼續對華為制裁。中國商務部新聞發言人束玨婷在例行
發布會回應稱，注意到有關報道，中美經貿關係的本質是互利共嬴，雙方經貿往來與合作，符合
兩國和兩國人民的根本利益，也有利於整個世界希望雙方共同努力，為雙邊經貿關係健康穩定發
展創造條件，雙方經貿團隊一直保持著正常溝通，如果有進一步的消息，將會及時發布。
　　對於中方對近期中美兩國貿易是否有新的考慮，是否計劃取消關稅的問題，束玨婷表示，中
方始終認為，加徵關稅不利於中國，不利於美國，不利於世界經濟復蘇。在當前全球通脹壓力加
大的形勢下，關稅給兩國企業和消費者造成很大壓力和損失。

＊回應美仍制裁華為：一如既往維護中企合法權益＊

　　對美國政府稱必要時會對華為進一步採取行動。束玨婷表示，泛化國家安全、濫用出口管制
措施，動用國家力量制裁打壓中國企業、機構和個人，是對國際經貿秩序的嚴重破壞，對全球產
業鏈供應鏈安全造成嚴重威脅。希望美方立即糾正錯誤做法，中方將一如既往堅決維護中國企業
的合法權益。

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