《午市前瞻》港股欠北水易遭大戶控制，無從判斷後市走勢

《經濟通通訊社３０日專訊》恒生指數半日收市報２４４５０，跌２１２點或０﹒８６％，

主板成交５５１﹒３９億元。恒生中國企業指數報８６６３，跌９６點或１﹒１１％。恒生科技

指數報６０６８，跌１１１點或１﹒８％。



＊彭偉新：工廠即使蝕錢亦要交貨，對ｉＰｈｏｎｅ供應轋影響嚴重負面＊



南向港股通至下月７日暫停交易，即北水暫時缺席；同時美國十年期國債孳息率突破１﹒５

厘。京華山一研究部主管彭偉新向《經濟通通訊社》表示，國債孳息率向上對港股而言負面，反

映收水訊號更強，借貸成本上升尤其影響科技股。他提到，港股欠缺北水，恒指容易遭大戶推上

推落，舉例稱碧桂園服務（０６０９８）和九置（０１９９７）今日升幅不合理，似是大戶不想

恒指波動性太強，他無從判斷短期後市走勢。

花旗引述舜宇光學（０２３８２）管理層指集團廣東省中山工廠受限電負面影響。日經亞洲

亦發表報告指ｉＰｈｏｎｅ １３和ｉＰｈｏｎｅ １３ Ｐｒｏ生產中遇到障礙，因越南對這

兩款設備攝像頭系統的有限製造能力。彭偉新看淡ｉＰｈｏｎｅ概念股，因ｉＰｈｏｎｅ若缺少

零部件則不能交貨，且有傳中國政府計劃提高工業用電價格，以劃一上調電價或在煤電聯動的框

架下調整電費，工廠為避免失去往後訂單，即使蝕錢亦要準時交貨，認為今次中國限電，對供應

轋影響是嚴重負面。且預期限電措施要到放寬澳洲煤入口為止。（ｎｓ）

