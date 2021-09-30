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即市新聞

30/09/2021 12:45

《午市前瞻》港股欠北水易遭大戶控制，無從判斷後市走勢

　　《經濟通通訊社３０日專訊》恒生指數半日收市報２４４５０，跌２１２點或０﹒８６％，
主板成交５５１﹒３９億元。恒生中國企業指數報８６６３，跌９６點或１﹒１１％。恒生科技
指數報６０６８，跌１１１點或１﹒８％。

＊彭偉新：工廠即使蝕錢亦要交貨，對ｉＰｈｏｎｅ供應轋影響嚴重負面＊

　　南向港股通至下月７日暫停交易，即北水暫時缺席；同時美國十年期國債孳息率突破１﹒５
厘。京華山一研究部主管彭偉新向《經濟通通訊社》表示，國債孳息率向上對港股而言負面，反
映收水訊號更強，借貸成本上升尤其影響科技股。他提到，港股欠缺北水，恒指容易遭大戶推上
推落，舉例稱碧桂園服務（０６０９８）和九置（０１９９７）今日升幅不合理，似是大戶不想
恒指波動性太強，他無從判斷短期後市走勢。
　　花旗引述舜宇光學（０２３８２）管理層指集團廣東省中山工廠受限電負面影響。日經亞洲
亦發表報告指ｉＰｈｏｎｅ　１３和ｉＰｈｏｎｅ　１３　Ｐｒｏ生產中遇到障礙，因越南對這
兩款設備攝像頭系統的有限製造能力。彭偉新看淡ｉＰｈｏｎｅ概念股，因ｉＰｈｏｎｅ若缺少
零部件則不能交貨，且有傳中國政府計劃提高工業用電價格，以劃一上調電價或在煤電聯動的框
架下調整電費，工廠為避免失去往後訂單，即使蝕錢亦要準時交貨，認為今次中國限電，對供應
轋影響是嚴重負面。且預期限電措施要到放寬澳洲煤入口為止。（ｎｓ）

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