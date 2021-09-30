【新冠肺炎】田北辰：內地不滿港檢疫酒店保安鬆懈，無法安心通關

《經濟通通訊社３０日專訊》立法會議員田北辰表示，據他了解，內地政府不滿香港的檢疫
酒店保安程度不夠嚴密，擔心造成檢疫漏洞，無法安心通關。
田北辰形容香港的檢疫酒店是「九流」，指澳門及內地的檢疫酒店分別有公安，甚至持槍人
士戒備，但本港早前發生隔離人士逃離酒店，進入社區的事件備受關注。他指出，除非特區政府
下定決心，在檢疫酒店保安方面「落重藥」，否則通關無望。（ｃｗ）
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