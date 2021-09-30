匯豐：互聯互通機制旨在構建框架，料債券通「南向通」成交漸升

《經濟通通訊社３０日專訊》匯豐證券服務董事總經理兼中國業務發展及客戶管理總監王偉

全在出席投資基金公會座談會時表示，海外投資者關心會否有更多他們熟悉的國際評級機構進駐

中國，中國債券市場對外資開放的同時，也應有相關配套配合，如與海外債市看齊交易、交割時

段，開放更多外資機構投入債市。

對於債券通「南向通」開通後的情況，王偉全指，「北向通」在開通初時每日成交量對比目

前也有明顯差異，強調所有互聯互通機制主要是整體框架平台構建，以迎合不同投資者的需要，

市場需求會逐漸上升，故不能單看南向通首日的交易量就斷言其成敗。



＊惠理：政策背後理念明確，料短期內新監管措施出台機會不大＊



就近期中國政府針對個別行業的監管，出席同一場合的惠理基金管理高級基金經理兼環境、

社會及管治投資主管徐福宏表示，中國監管層背後關注的議題其實早已曾經提出，實際在監管措

施中就能看出政府的政策方向以及希望實現那些目標。他舉例內地房地產市場而言，現時約５０

家在港上市的內房股，完全符個三條紅線的只有兩家。中國過去也曾處理過房企相關的財務危機

，政府都有計劃去應對，認為近期當局的取態是偏向推動行業去槓桿。

他指出，中國第三季經濟有大幅回落的風險，預料中國政府短期內再出台新政規範另一批行

業的機會不大。現時投資者的風險胃納已較七月時好，當時很多海外的基金都減持中國相關的資

產。根據過往經驗，認為是次政策對市場的影響需要數個月時間消化，希望在１０、１１月銀行

業公布業績報告時，市場視線會回歸到行業基本面上。（ａｃ）

