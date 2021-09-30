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即市新聞

30/09/2021 16:56

《本港經濟》零售貨值連升七個月，８月升１１﹒９％遠勝預期

　　《經濟通通訊社３０日專訊》本港零售貨值連升七個月。根據政府統計處公布的臨時估計數
字，今年８月的零售業總銷貨價值為２８６億元，按年上升１１﹒９％，比７月修訂後的升幅２
﹒８％大幅擴大，並遠勝市場預估升６﹒４％。扣除其間價格變動後，８月零售業總銷貨數量按
年升１０﹒６％，較７月修訂後的升幅升０﹒７％和市場預測升６﹒７％為佳。
　　今年首八個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升８﹒１％，銷貨量估計升６﹒８％。

＊８月份網上銷售價值升１６﹒５％＊

　　在今年８月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔７﹒４％。該月的零售業網上銷售價值的臨
時估計為２１億元，按年上升１６﹒５％。今年７月的零售業網上銷售價值的修訂估計按年上升
２８﹒８％。與２０２０年同期比較，今年首八個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升
４５﹒２％。

＊８月首飾鐘表銷貨值升２８％＊

　　今年８月，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的銷貨價值按年上升２８％。其次為電器及其他未分
類耐用消費品（銷貨價值上升１０﹒１％）；食品、酒類飲品及煙草（上升１﹒３％）。同期，
超級市場貨品的銷貨價值下跌８％。其次為汽車及汽車零件（銷貨價值下跌０﹒４％）。

＊受惠消費券計劃刺激＊

　　政府發言人表示，受惠於消費券計劃的提振作用，零售業總銷貨價值的按年升幅在８月明顯
加快至１１﹒９％。本地疫情維持穩定及勞工市場狀況改善亦有幫助。展望未來，發言人指出消
費券計劃應在今年餘下時間繼續有利於本地消費意欲。然而，維持疫情受控對零售業及整體經濟
的全面復甦至為重要。因此，社會須努力實現更廣泛的疫苗接種。（ｃｌ）

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