《本港經濟》零售貨值連升七個月，８月升１１﹒９％遠勝預期

《經濟通通訊社３０日專訊》本港零售貨值連升七個月。根據政府統計處公布的臨時估計數

字，今年８月的零售業總銷貨價值為２８６億元，按年上升１１﹒９％，比７月修訂後的升幅２

﹒８％大幅擴大，並遠勝市場預估升６﹒４％。扣除其間價格變動後，８月零售業總銷貨數量按

年升１０﹒６％，較７月修訂後的升幅升０﹒７％和市場預測升６﹒７％為佳。

今年首八個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升８﹒１％，銷貨量估計升６﹒８％。



＊８月份網上銷售價值升１６﹒５％＊



在今年８月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔７﹒４％。該月的零售業網上銷售價值的臨

時估計為２１億元，按年上升１６﹒５％。今年７月的零售業網上銷售價值的修訂估計按年上升

２８﹒８％。與２０２０年同期比較，今年首八個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升

４５﹒２％。



＊８月首飾鐘表銷貨值升２８％＊



今年８月，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的銷貨價值按年上升２８％。其次為電器及其他未分

類耐用消費品（銷貨價值上升１０﹒１％）；食品、酒類飲品及煙草（上升１﹒３％）。同期，

超級市場貨品的銷貨價值下跌８％。其次為汽車及汽車零件（銷貨價值下跌０﹒４％）。



＊受惠消費券計劃刺激＊



政府發言人表示，受惠於消費券計劃的提振作用，零售業總銷貨價值的按年升幅在８月明顯

加快至１１﹒９％。本地疫情維持穩定及勞工市場狀況改善亦有幫助。展望未來，發言人指出消

費券計劃應在今年餘下時間繼續有利於本地消費意欲。然而，維持疫情受控對零售業及整體經濟

的全面復甦至為重要。因此，社會須努力實現更廣泛的疫苗接種。（ｃｌ）

