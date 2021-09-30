【夜期時段】即月期指最新報２４５３６點，升１２點，低水４０點

《經濟通通訊社３０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４５３５點，升１１點，低水

４１點，最新報２４５３６點，升１２點，低水４０點，合約成交２１６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８７２２點，升１點，低水４點，最新報８７２８點，升７

點，高水２點，合約成交２５６張。

