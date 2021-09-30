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即市新聞

30/09/2021 19:35

《再戰明天》ＯＰＥＣ＋部長級會議，美國公布ＰＭＩ

　　《經濟通通訊社３０日專訊》石油輸出國組織及盟友（ＯＰＥＣ＋）舉行部長級會議，及美
國公布採購經理人指數（ＰＭＩ），料為明日及下周一市場焦點。

＊ＯＰＥＣ＋部長級會議＊

　　各國重要經濟活動方面，本港時間明晚（１日）１１：００ｐｍ，費城聯儲總裁哈克在一場
活動中發表線上談話。周六（２日）凌晨１：００ａｍ，克利夫蘭聯儲總裁梅斯特參加一場線上
論壇活動的討論。下周一（４日）石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）與非ＯＰＥＣ產油國舉行部長級
會議。
　　數據方面，明日７：３０ａｍ，日本公布８月失業率，料由２﹒８％升上２﹒９％。
１：００ｐｍ，日本公布９月消費者信心指數，料由３６﹒７升至３７﹒５。２：００ｐｍ，德
國公布８月零售銷售，月率料由下滑４﹒５％升上１﹒５％。３：５５ｐｍ，德國公布９月製造
業採購經理人指數，料由６２﹒６降至５８﹒５。４：００ｐｍ，歐元區公布９月製造業採購經
理人指數，料由６１﹒４降至５８﹒７。５：００ｐｍ，歐元區公布９月消費者物價指數，月率
料由０﹒４％升上０﹒５％，年率料由３％升上３﹒３％；９月核心消費者物價指數年率料由１
﹒６％升上１﹒９％。

＊美國公布ＰＣＥ物價＊

　　８：３０ｐｍ，美國公布８月核心個人消費支出平減指數（ＰＣＥ），月率料由０﹒３％降
至０﹒２％，年率料由３﹒６％降至３﹒５％；８月個人消費料由０﹒３％升上０﹒６％；８月
個人所得料由１﹒１％降至０﹒２％。９：４５ｐｍ，美國公布９月製造業採購經理人指數，料
由６１﹒１降至６０﹒５。１０：００ｐｍ，美國公布９月ＩＳＭ　製造業指數，料由５９﹒９
降至５９﹒５；９月密歇根大學消費者信心指數料由７０﹒３升至７１。下周一１０：００ｐｍ
，美國公布８月耐用品訂單；８月工廠訂單料由０﹒４％升上１％。（ｈｌ）

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