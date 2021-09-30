【新冠疫苗】２１間社區疫苗接種中心將在國慶假日繼續開放

《經濟通通訊社３０日專訊》政府表示，２１間社區疫苗接種中心，在一連三日的國慶長期

假會繼續開放，方便市民盡快接種新冠疫苗，而現時所有合資格人士均可領取即日籌接種疫苗，

建議市民可利用假期帶同未接種疫苗的長者，到接種中心接種疫苗。（ｂｎ）

