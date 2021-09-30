【國安立法】壹傳媒及《蘋果日報》６高層案押後至下月１２日處理

《經濟通通訊社３０日專訊》壹傳媒及《蘋果日報》６名前高層被控謀勾結外國或境外勢力

危害國家安全罪，兩宗案件今午於西九龍裁判法院再提訊，署理總裁判官羅德泉押後案件至下月

１２日進行交付程序，轉介案件至高等法院原訟庭處理，６人未申請保釋，須繼續還柙。

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