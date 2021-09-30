【國安立法】壹傳媒及《蘋果日報》６高層案押後至下月１２日處理

《經濟通通訊社３０日專訊》壹傳媒及《蘋果日報》６名前高層被控謀勾結外國或境外勢力
危害國家安全罪，兩宗案件今午於西九龍裁判法院再提訊，署理總裁判官羅德泉押後案件至下月
１２日進行交付程序，轉介案件至高等法院原訟庭處理，６人未申請保釋，須繼續還柙。
（ｈｙ）（ｚｚ）
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動
|財經熱話30/09/2021
【併購失敗】贛鋒半日近六千萬淨掃貨 已反映被截胡？惟反彈有限？
|FOCUS30/09/2021
【FOCUS】限電限產挫PMI 出口前景或驟轉黯
|財經熱話30/09/2021
富力獲大股東注資組公司 融創稱從未求助政府 同急升一成
|開市Good Morning30/09/2021
林家亨：汽車生產或受限電影響 惟行業首選仍為比亞迪！
|香港要聞29/09/2021
【賣地計劃】政府下季推兩幅住宅地涉210伙 料全年度供應高目標逾三成
|中國故事29/09/2021
《神州經脈》人行拒購資產 各地頻簽煤電協議保供 滬指失三千六
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰