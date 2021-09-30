《小傳日記》科技股捱沽，魚缸又走低，電股落力炒！

《小傳日記》雖然隔晚美股見反彈，但係神州於８月和９月未宣布任何新的視頻遊戲許可，

會對遊戲內容的監管審批變得更嚴格，需達到一系列紅線要求才能獲批，令隔晚美股中概遊戲股

連帶科技股下挫，魚缸今朝低開１６９點報２４４９４點，惟科技股回吐，拖累大市全日未能倒

升，最高曾見２４６６０點。午後，科技股持續偏弱，加上地產股及金融股回吐，最終魚缸全日

跌報２４５７５點，跌８７點或跌唔夠１巴仙，主板成交１１５１﹒２３億銀。國企指數報８７

２６點，跌３４點或跌唔夠１巴仙。恒生科技指數報６１０１點，跌７７點或跌逾１巴仙。

Ａ場造好。上證綜合指數報３５６８點，升３１點或升近１巴仙，成交４４５７﹒３５億銀

人民幣。深證成份指數報１４３０９點，升２２９點或升近２巴仙，成交５０４７﹒０４億銀人

民幣。

神州限電問題持續，電力股營運不受大影響，資金繼續湧入炒作。中廣核能（０１８１１）

升１５巴仙，報８﹒２６銀；龍源電力（００９１６）升３巴仙，報１９﹒２４銀；大唐新能源

（０１７９８）升９巴仙，報３﹒４８銀；新天綠色（００９５６）升１１巴仙，報７﹒８銀。

內房股無新壞消息出現即係代表好消息，部分內房物管繼續反彈。富力（０２７７７）升１

７巴仙，報５﹒９８銀；融創（０１９１８）升１３巴仙，報１６﹒６銀；碧桂園服務（０６０

９８）升６巴仙，報６１﹒５銀。

網信辦等九部門聯合印發《關於加強互聯網信息服務算法綜合治理的指導意見》。意見提出

，防範算法濫用風險；加上有報道話神州對神州遊戲內容審批趨嚴，科技股普遍走低。阿里（０

９９８８）跌４巴仙，報１４２﹒２銀；美團（０３６９０）跌１巴仙，報２４６﹒６銀；騰訊

（００７００）跌近１巴仙，報４６１﹒４銀；網易（０９９９９）跌０﹒３巴仙，報１３１﹒

５銀。

估計神州政府國慶長假期後將出手處理限電問題，可重新留意優質的工業股如舜宇（０２３

８２）、李寧（０２３３１）、長汽（０２３３３）、福萊特玻璃（０６８６５）等。



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