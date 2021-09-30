【大國博弈】傳英國政府接近達成協議，逼中廣核集團出售核電項目

《經濟通通訊社３０日專訊》據英國《金融時報》引述消息人士報道，英國政府接近達成協

議，使中廣核集團放棄位於東部薩福克郡（Ｓｕｆｆｏｌｋ）沿岸的Ｓｉｚｅｗｅｌｌ Ｃ核電

廠項目持股，出售予機構投資者。

Ｓｉｚｅｗｅｌｌ Ｃ核電廠原是中廣核與法國電力公司合作投資的項目，投資規模達

２００億英鎊。項目仍處於規劃開發階段，中廣核於項目中持有２０％股權。（ｈｌ）

