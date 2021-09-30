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30/09/2021 08:02

《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：堅持不將地產作刺激經濟手段

　　《經濟通通訊社３０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

習近平：提高國家生物安全治理能力
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平２９日下午在主持「加強中國生物安全建設第三十三次集體學習」時強調，要加
強國家生物安全風險防控和治理體系建設，提高國家生物安全治理能力，切實築牢國家生物安全
屏障。

北交所全力衝刺備開市
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近段時間，北交所將聯合相關機構對各項制度進行講解，組織證券公司開展相關投教活動，做好
開市準備工作。北交所開市首次全網測試也於日前順利結束。第二次全網測試將於１０月９日進
行。

發改委：今冬明春中國能源供應有保障
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「今冬明春我國能源供應是有保障的，我們有資源、有條件、有能力保障人民群眾溫暖過冬。」
在近期一些地方拉閘限電、冬季能源保供引發關注背景下，發改委經濟運行調節局相關負責人作
出回應。


《上海證券報》

習近平：提高國家生物安全治理能力
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平２９日下午在主持「加強中國生物安全建設第三十三次集體學習」時強調，要加
強國家生物安全風險防控和治理體系建設，提高國家生物安全治理能力，切實築牢國家生物安全
屏障。

堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行、銀保監會２９日聯合召開房地產金融工作座談會強調，要堅持房子是用來住的、不是用來
炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，持續落實好房地產長效機制，加快完善住
房租賃金融政策體系。

銀保監會確定重點民生項目１３０９個
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
銀保監會２９日表示，銀保監會系統各單位共確定重點民生項目１３０９個，４３１個項目已辦
結，預計今年底前完成項目總數的８０％以上。


《證券時報》

習近平：提高國家生物安全治理能力
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平２９日下午在主持「加強中國生物安全建設第三十三次集體學習」時強調，要加
強國家生物安全風險防控和治理體系建設，提高國家生物安全治理能力，切實築牢國家生物安全
屏障。

深圳創投業何時再立潮頭？
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
記者走訪發現，深圳創投業在募投管退方面面臨壓力，在苦練內功的同時，急需政府從政策、資
金等方面加大對行業的扶持力度，留住和吸引更多的創投機構扎根深圳，以期突破當前困境，再
立行業潮頭。

金融機構要配合維護房地產市場平穩健康發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行、銀保監會２９日召開房地產金融工作座談會指出，金融機構要按照法治化、市場化原則，
配合相關部門和地方政府共同維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。
（ｌｃ）

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