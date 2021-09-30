《鍾之日記》限電限產ＰＭＩ縮，中港魚缸節前乾塘

《鍾之日記》９月３０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



市場預期美國聯儲局很快啟動減少買債步伐，隔晚美股個別發展。加上今早公布的９月官方

製造業採購經理指數（ＰＭＩ）降至４９﹒６，遜於市場預期。港股今日季結反覆向下。恒指開

市跌１６９點，盤中跌幅曾擴大至３１６點，見２４３４６點半日低位，其後跌幅曾收窄至７３

點，見２４５９０點半日高位，但中午報收２４４５０點，半日跌２１２點。午後跌幅收窄，最

終收報２４５７５，跌８７點或跌０﹒３６％。明日假期，長周末效應下，加上北水缺席，成交

縮水到只有１１５１﹒２３億元。

中國製造業活動陷入收縮，９月官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９﹒６，低於上月

０﹒５個百分點，遜於市場預期的５０﹒１，更是自去年２月以來首次跌穿榮枯線。至於９月財

新中國製造業ＰＭＩ則上升０﹒８個百分點至５０﹒０，雖落於榮枯線上並略好過市場預期的４

９﹒５，但仍為１７個月來次低。

數據反映本月製造業景氣水平有所回落，本月中下旬多省因「能耗雙控」政策及缺電問題而

限制工業用電，當地企業尤其是高耗能、高污染的工廠受累停產。



＊國慶假前滬指升０﹒９％，成交萬億斷纜＊



金融股向下，惟化工、有色、化纖等工業股拉升，滬綜指半日好淡拉鋸，午後明確拉升，收

漲０﹒９％，報３５６８﹒１７點，總結本周滬指跌１﹒２４％告終。深成指今日漲１﹒６％，

創業板指更收漲２％。

內地國慶長假將至，收爐效應下Ａ股交投縮量，兩市全日成交９５０４億元人民幣，結束連

續第４９個交易日成交突破萬億的歷史記錄，按日減少１１﹒８％。

內地明日起為國慶長假期，滬深股市將於１０月１－７日休市，下周五（１０月８日）復市

。



＊國家出手防以算法打壓，阿里再創港上市低＊



網信辦等九部門聯合印發《關於加強互聯網信息服務算法綜合治理的指導意見》。意見提出

，防範算法濫用風險。維護網絡空間傳播秩序、市場秩序和社會秩序，防止利用算法干擾社會輿

論、打壓競爭對手、侵害網民權益等行為，防範算法濫用帶來意識形態、經濟發展和社會管理等

方面的風險隱患。科技股整體受壓，股王騰訊（００７００）下滑０﹒８％；阿里巴巴（０９９

８８）被大和花旗下調目標價，盤中曾創港上市低，收市跌４﹒１％；美團（０３６９０）下滑

１﹒４％；小米（０１８１０）走低近３％。據報德國聯邦資訊安全局（ＢＳＩ）正在對小米生

產的一款手機進行技術檢查。

另外，京東集團（０９６１８）跌３﹒６％，百度（０９８８８）跌近２％，嗶哩嗶哩（０

９６２６）跌２﹒７％，快手（０１０２４）跌２﹒３％。

《意見》提及，目標利用三年左右時間，逐步建立治理機制健全、監管體系完善、算法生態

規範的算法安全綜合治理格局。制定完善互聯網信息服務算法安全治理政策法規，算法安全治理

的主體權責明確，治理結構高效運行，形成有法可依、多元協同、多方參與的治理機制。創新性

地構建形成算法安全風險監測、算法安全評估、科技倫理審查、算法備案管理和涉算法違法違規

行為處置等多維一體的監管體系。



＊恒大再有美元債欠息，珠三角樓盤復工＊



中國恒大（０３３３３）流動性風險爆發，連續兩筆美元債利息償還遇到了問題。據《路透

》引述消息人士透露，中國恒大部分債權人未收到一筆１０億美元債息，涉及金額為４７５０萬

美元，恒大接下來有３０天的寬限期，目前恒大拖欠的美元債息可能已經逾億美元。

恒大正在積極出售資產當中，巨企重整在中國已不陌生，對於政府而言，最重要的還是如何

處理剩下來的爛攤子，包括正在興建的地盤如何交樓，及恒大財富苦主的安撫問題。恒大旗下公

眾號表示，恒大地產集團珠三角公司在本月初簽署恒大地產集團保交樓軍令狀後，相關的復工復

產工作便加速展開，目前近２０個項目已恢復施工；另外，恒大集團公布，恒大財富已於今日完

成首期１０％的兌付，相關款項已經發放到相應投資人帳戶。

中國恒大今跌３﹒９％，報２﹒９５元；恒大物業（０６６６６）升２﹒４％，恒大汽車（

００７０８）跌９﹒９％。

另外，還有多家大型地產商風險亦爆發，據內媒報道，新力控股（０２１０３）目前已經有

一筆超過４００萬元人民幣的信託項目已經逾期，當下資金缺口大概在１５億元人幣左右；至於

花樣年（０１７７７）被質疑償債能力，遭國內外評級機構相繼降低評級展望。新力控股及花樣

年目前正在停牌。





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