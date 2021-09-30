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30/09/2021 08:53

【新冠疫苗】中國完成疫苗全程接種逾１０億人，研究接種加強針

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國務院聯防聯控機制召開發布會介紹，截
至９月２８日，全國累計報告接種新冠病毒疫苗２２６０５﹒４萬劑次，完成全程接種的人數為
１０﹒４７億人。
　　針對是否有必要接種「加強針」的問題，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶２９日表示
，當前有些地區已經按照疫情防控需要，開始對重點人群進行加強免疫。

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