國慶假期將至，南向港股通關閉至下周四，Ａ股１０月１－７日休市

《經濟通通訊社３０日專訊》十一國慶黃金周假期將至，滬深股市１０月１－７日休市，下

周五（１０月８日）復市。

南向港股通９月２９日－１０月７日暫停交易，即北水缺席６個交易日；北向滬股通和深股

通１０月４日－７日暫停交易，南北向交易均於下周五（１０月８日）如常開通。（ｃｔ）

