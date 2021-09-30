國慶假期將至，南向港股通關閉至下周四，Ａ股１０月１－７日休市

《經濟通通訊社３０日專訊》十一國慶黃金周假期將至，滬深股市１０月１－７日休市，下
周五（１０月８日）復市。
南向港股通９月２９日－１０月７日暫停交易，即北水缺席６個交易日；北向滬股通和深股
通１０月４日－７日暫停交易，南北向交易均於下周五（１０月８日）如常開通。（ｃｔ）
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動
|香港要聞29/09/2021
【賣地計劃】政府下季推兩幅住宅地涉210伙 料全年度供應高目標逾三成
|中國故事29/09/2021
《神州經脈》人行拒購資產 各地頻簽煤電協議保供 滬指失三千六
|財經熱話29/09/2021
《古臣雙周記－古臣》風雨飄搖欲求穩 蒙牛粵投夠穩陣!
|財經熱話29/09/2021
傳施政報告將降祖堂地轉售及強拍門檻 地產股持續造好
|財經熱話29/09/2021
【恒大困局】恒大售盛京抵債屬權宜之計？內房股博唔過？
|財經熱話29/09/2021
憂碳排放或有新政策 汽車股積弱全線下挫
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰