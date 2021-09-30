【海航動向】傳海航逾３００億元個人理財產品兌付方案出爐

《經濟通通訊社３０日專訊》據多間媒體報道，正在推進破產重整的海航集團２９日召開重

整案第二次債權人會議，早前海航旗下Ｐ２Ｐ平台爆雷遺留的逾３００億元（人民幣．下同）個

人理財債權兌付方案也隨之出爐，方案提出小額現金清償、債轉股等多種清償方式，方大集團（

深：００００５５）、海南發展控股（深：００２１６３）將提供額外現金及股票，支持清償海

航集團個人投資產品持有人。

《路透》引述多名知情人士並透露，清償方案包括海航集團自有資金１７億元，可償付每個

個人理財產品持有人３萬元；戰略投資者中，海南發展控股提供２億元現金及５億股海航基礎股

票，方大集團亦將提供３０億元現金，作為額外援助對個人投資者進行清償。

其中三位知情人士指出，戰投馳援的現金，將進一步進行現金分配，每個外部投資者可分得

至多７萬元，內部投資者（海航在╱離職員工）則可至多分得９萬至１４萬元不等。有知情人士

表示，主要是因為航空業擁有眾多特業人員，關係到航空安全和社會穩定。

現金償付之後的債權餘額，將主要通過債轉股的方式變為由海航系三家上市公司股票組成的

股票包。每一份股票組合價值按１００元為單位計算，對應３﹒２２股海航控股

（滬：６００２２１）、４﹒２３股海航基礎（滬：６００５１５）以及１﹒３６股供銷大集（

深：０００５６４）。以當前股價計算，這部分債務清償率約為六成。（ｄｗ）

